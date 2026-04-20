Leapmotor vola in Europa: oltre 11.000 auto vendute a marzo 2026

Leapmotor non si ferma nel suo percorso di crescita sul mercato europeo, mettendo a segno anche nel mese di marzo un’altra performance positiva nel Vecchio Continente. I risultati fatti registrare da Leapmotor in Europa a marzo 2026, non a caso tra i migliori risultati mensili mai registrati dal brand al di fuori dalla Cina, fissano le immatricolazioni oltre la soglia delle 11.000 unità, con un incremento del 31% rispetto al mese precedente e del 754% rispetto a marzo 2025.

Quota di mercato in forte ascesa tra le elettriche

Il boom di vendite di Leapmotor in Europa ha permesso al marchio di ottenere una quota di mercato del 3,2% nel segmento BEV Passenger Car nel Vecchio Continente, con la forte spinta delle performance registrate dal brand in Italia, dove il brand ha raggiunto il 33,5%, a cui si aggiungono i risultati positivi ottenuti anche in Polonia (5,4%), Austria (2%), Spagna (2,3%), Regno Unito (2,2%), Paesi Bassi (1,9%), Germania (1,8%) e Portogallo (1,6%). Prendendo in considerazione i principali nove mercati europei, a marzo Leapmotor si è piazzata al secondo posto nel ranking delle vendite BEV a privati, con una quota di mercato del 7,6% e un balzo in avanti di 20 posizioni rispetto a marzo 2025.

Vendite in crescita per T03 e B10

Si conferma ancora una volta il ruolo predominante nelle vendite di Leapmotor della T03, con la city car elettrica compatta che è risultata la BEV di segmento A più venduta in Europa, con quota di mercato del 56,4%, rientrando inoltre nella top 10 assoluta di tutti i segmenti. Forte crescita sul mercato europeo anche per la B10, che ha conquistato il quarto posto per vendite a privati nel segmento C-SUV BEV.

Gli ottimi risultati di marzo, hanno spinto ancora più alto i risultati del primo trimestre 2026 con Leapmotor che chiuso i primi tre mesi dell’anno con 24.751 veicoli venduti in Europa, segnando una crescita significativa rispetto al trimestre precedente, l’ultimo del 2025, con un +39%, e ancora più netta se raffrontata al primo trimestre 2025, con un +706%. Tali performance hanno consentito a Leapmotor di piazzarsi nella top 3 per vendite BEV a privati nel primo trimestre 2026.

Dominio EV, aspettando il contributo della B10 REEV Hybrid

Finora la quasi totalità di ordini e immatricolazioni di Leapmotor sul mercato europeo è rappresentata da veicoli 100% elettrici, ma una parziale “sterzata” verso altre tipologie di motorizzazioni è attesa nei prossimi mesi con l’arrivo in concessionaria della B10 REEV Hybrid, SUV compatto ibrido ad autonomia estesa col quale il brand cinese punta a conquistare ulteriore spazio, sia tra i clienti privati che tra quelli aziendali, allargando il raggio d’azione della crescita del marchio nel Vecchio Continente.

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