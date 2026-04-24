Leapmotor al Salone di Pechino 2026: il debutto della B05 Ultra

Leapmotor ha scelto il Salone dell’Auto di Pechino per mostrare con maggiore chiarezza il proprio cambio di passo. Il 24 aprile, in occasione di Auto Beijing, il marchio cinese ha organizzato la conferenza stampa “Una nuova risposta al mondo: gli ulteriori progressi di Leapmotor”, davanti a oltre 100 importanti testate giornalistiche internazionali arrivate da cinque continenti.

Al Salone di Pechino Leapmotor ribadisce le sue ambizioni

L’evento è stato un modo per ribadire le ambizioni del marchio. Leapmotor vuole consolidare la propria posizione in Cina, ma allo stesso tempo guarda con crescente attenzione ai mercati esteri, Europa compresa. Nel 2025 l’azienda ha consegnato circa 600.000 veicoli nel mondo e ha raggiunto per la prima volta la redditività annuale. Nel primo trimestre del 2026, le consegne globali hanno superato quota 110.000 unità, con esportazioni oltre le 40.000 vetture.

Il momento più atteso della conferenza è stato il debutto mondiale della nuova Lafa5 Ultra, nome utilizzato in Cina per quella che a livello internazionale viene identificata come Leapmotor B05 Ultra. Si tratta della versione più sportiva e completa della famiglia B05, sviluppata esclusivamente per il mercato cinese. L’obiettivo è chiaro: conquistare una clientela giovane, attenta allo stile, alle prestazioni e alla tecnologia, proponendo una elettrica dal carattere più emozionale.

La B05 Ultra si presenta infatti come una coupé sportiva elettrica ad alte prestazioni. Rispetto alle versioni più tradizionali, adotta un’immagine più aggressiva e una dotazione più ricca. I kit aerodinamici di serie contribuiscono a renderla più scenografica, ma anche a rafforzare la percezione di un modello pensato per la guida dinamica. Lo scatto da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi conferma questa impostazione e colloca la vettura tra le elettriche compatte più brillanti della sua fascia.

A bordo, la componente tecnologica ha un ruolo centrale. La Leapmotor B05 Ultra integra una doppia centralina Qualcomm 8650 + 8295, pensata per gestire con maggiore rapidità il sistema multimediale, le funzioni intelligenti e le tecnologie di assistenza alla guida. Nel mercato cinese, dove l’esperienza digitale pesa sempre di più nella scelta di una nuova auto, si tratta di un elemento particolarmente importante.

Non manca un avanzato sistema di navigazione assistita per la guida urbana, pensato per supportare il conducente nei contesti più complessi. È una dotazione che risponde direttamente alle esigenze delle grandi città cinesi, dove traffico, incroci e flussi continui rendono sempre più utile l’integrazione tra software, sensori e sistemi di assistenza. La B05 Ultra punta però anche sul comfort. I sedili con massaggio PWM a 8 punti mostrano la volontà di Leapmotor di offrire un’esperienza a bordo più curata, non limitata alla sola sportività. Il modello vuole combinare prestazioni, tecnologia e benessere, proponendosi come un’auto elettrica completa per chi cerca qualcosa di più personale rispetto a una semplice vettura efficiente.

La strategia europea segue invece un percorso più graduale. Fuori dalla Cina, Leapmotor punta su modelli di volume, prezzi competitivi e una gamma facile da comprendere. In questo quadro rientra la Leapmotor B05 c-hatchback, primo modello elettrico sportivo destinato ai mercati europei. Gli ordini sono stati aperti il 23 aprile nei primi Paesi del Vecchio Continente, con prezzi a partire da 26.900 euro.

Al Salone di Pechino, il marchio ha esposto anche l’intera gamma, dai modelli B03X e B-Series fino alla C-Series e alle ammiraglie D19 e D99. La presenza di berline, SUV e monovolume, disponibili sia in versione elettrica sia ad autonomia estesa, conferma la volontà di coprire scenari d’uso molto diversi.

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