Leapmotor C16 al Salone di Pechino 2026: il SUV familiare che punta dritto al sodo

Le frecce nell’arco di Leapmotor sono molteplici. Il giovane marchio cinese, capace di scalare posizioni su posizioni in pochissimo tempo sul mercato italiano, dove è arrivato grazie alla fruttuosa joint venture con Stellantis, è tra i grandi protagonista del Salone di Pechino 2026, dove gioca in casa e può schierare l’ampia e variegata gamma di suoi modelli al gran completo. Se alle nostre latitudini per il momento sono fondamentalmente la city car T03 e il SUV B10 a catalizzare attenzioni e volumi di vendita, in Cina Leapmotor può far leva su un’offerta di prodotto allargata che è diretta conseguenza di una strategia ad ampio raggio col quale il brand punta a fornire soluzioni mirate e specifiche per diverse esigenze di mobilità.

A metà tra SUV e monovolume

Un esempio chiaro di questo approccio è rappresento dalla Leapmotor C16, protagonista al Salone di Pechino e che vi proponiamo in questi scatti live che ce la mostrano, da vicino, dentro e fuori. Si tratta di un SUV, con proporzioni e forme quasi da monovolume, che misura circa 4,92 metri in lunghezza, puntando a soddisfare le necessità di trasporto delle famiglie con la gamma che nel corso del tempo è stata allargata, proponendosi sul mercato sia in configurazione a 6 posti (con tre file da due sedili ciascuna) che in versione più classica a 5 posti.

Comfort e tecnologia funzionale

Costruita sulla piattaforma Leap 3.0, la Leapmotor C16 abbina un design moderno e minimalista, come ci ha abituato con i modelli commercializzati in Italia, ad un abitacolo che punta alla praticità, ma senza tralasciare comfort e tecnologia. A tal proposito su C16 troviamo un sistema d’infotainment con grande schermo centrale da 14,6 pollici, mentre sul fronte delle comodità di bordo la dotazione del SUV-monovolume di Leaptmotor propone sedili riscaldati, ventilati e massaggianti, oltre al bracciolo refrigerato. Anche il comparto Adas è di alto livello potendo contare su circa 30 sensori, chip Nvidia Orin-X e sensore Lidar.

Sia elettrico con 630 km d’autonomia, che Range Extender da 1.200 km

La Leapmotor C16, che si propone con prezzi particolarmente competitivi, presidia il mercato cinese con due tipologie di propulsione: 100% elettrica e Range Extender. La full electric, che sfrutta l’architettura a 800 V permettendo ricariche ultra-rapide della batteria da 67,7 kWh, monta un motore da circa 300 CV di potenza e 360 Nm di coppia, e dichiara un’autonomia massima di 630 km (ciclo CLTC). La versione Range Extender (EREV) invece prevede un motore benzina 1.5 che fa da generatore per caricare la batteria, mentre la trazione è operata solo dal motore elettrico da 231 CV e 320 Nm. Questa variante offre un’autonomia combinata fino a circa 1.200 chilometri. Chissà che nel prossimo futuro non possa esserci la possibilità che la Leapmotor C16 arrivi anche in Italia.

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