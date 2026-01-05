Leapmotor chiude il 2025 in forte crescita: consegne raddoppiate e record globali

I numeri del 2025 di Leapmotor confermano che quello appena chiuso è stato un anno ricco di traguardi storici per il giovane brand cinese. Leapmotor è stato il marchio cinese emergente di veicoli elettrici di nuova generazione (NEV) maggiormente cresciuto nel 2025 con consegne record nel corso dell’anno.

Leapmotor ha chiuso il 2025 con un totale di 596.555 veicoli consegnati in tutto il mondo (mercato domestico ed export), registrando un aumento del 103% su base annua. Il trend conferma la crescita consolidata del marchio anche nell’ultimo mese dell’anno, con Leapmotor che a dicembre ha venduto 60.423 veicoli, consolidando la propria posizione di leader nel segmento della mobilità elettrica.

Gamma sempre più ricca

Un successo di mercato che Leapmotor ha conquistato grazie all’ampliamento della propria gamma prodotti, con il lancio di nuovi modelli come il SUV B10, la berlina B01, oltre alla presentazione della coupé sportiva B05 e della B03X ai principali saloni automobilisti internazionali, a cui si aggiunge quello del concept D19, SUV di segmento E che prefigura un futuro modello di serie.

Per Leapmotor un 2025 da incorniciare per tanti motivi

Mentre il brand prosegue la sua strategia di crescita internazionale, con Leapmotor che, grazie all’ingresso nei mercati di Sud America e Africa, ha superato i 1.700 punti vendita nel mondo, anche i risultati finanziari premiamo il marchio. Per la prima volta, Leapmotor ha registrato un utile netto semestrale positivo e tre trimestri consecutivi in utile, segnando un passo importante sul fronte della crescita sostenibile. Inoltre nel 2025 Leapmotor ha raggiunto lo storico traguardo della milionesimo veicolo prodotto ed ha festeggiato il suo decimo anniversario, confidando nella continuità di un ulteriore crescita nei prossimi anni.

