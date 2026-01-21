Lucien Laviscount nuovo Ambassador della Formula E per la stagione 2025-2026

Lucien Laviscount, popolare attore britannico di fama internazionale, è il nuovo brand ambassador della Formula E per la stagione 2025-2026, rafforzando il forte legame sviluppato nel corso della precedente stagione di collaborazione con la massima competizioni del motorsport elettrico.

Conosciuto in tutto il mondo per aver recitato nei panni di Alfie nella serie di successo di Netflix “Emily in Paris“, Laviscount è uno dei volti emergenti più talentuosi del cinema e della tv a livello internazionale. Spesso presente in diverse gare di Formula E, tra cui quelle di Miami, Messico, Monaco e Londra, Laviscount è diventato rapidamente un volto familiare e apprezzato nel paddock. La sua crescente influenza nei settori dell’intrattenimento, della moda e della cultura giovanile, abbinata alla sua autentica passione per il campionato delle monoposto elettriche, lo rendono una scelta naturale per il ruolo di ambassador della Formula E.

Ellie Norman: “La sua passione per la Formula E è evidente”

In qualità di ambassador, Laviscount sarà presente in diverse gare e sarà protagonista di diverse iniziative creative e promozionali nel corso della Stagione 12, ampliando a nuovi pubblici il target della Formula E. Ellie Norman, Chief Marketing Officer di Formula E, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Lucien come Ambassador ufficiale per la stagione 2025/26. Lucien è stato un incredibile sostenitore della Formula E: la sua passione per il nostro sport è evidente e i suoi valori sono perfettamente allineati con la nostra ambizione di entrare in contatto con il pubblico giovane. Incarnando l’energia, lo stile e lo spirito innovativo che definiscono il nostro Campionato, non vediamo l’ora di amplificare insieme il nostro impatto culturale globale”.

Lucien Laviscount ha affermato: “La Formula E è diventata una parte davvero speciale della mia vita nell’ultimo anno. Le persone, la missione, l’energia che circonda ogni gara: non c’è nulla di simile nel mondo dello sport. Sono sinceramente entusiasta di entrare ufficialmente a far parte della famiglia come Brand Ambassador e di essere parte di questo percorso durante la stagione 2025/26. Non vedo l’ora che i fan scoprano ciò che abbiamo in programma”.

