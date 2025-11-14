Leapmotor A10: prime immagini del nuovo baby-crossover in arrivo nel 2026 [TEASER]

Dopo l’anticipazione “involontaria” emersa attraverso i disegni dei brevetti, la Leapmotor A10 svela, in via ufficiale, i primi dettagli del design esterno con un paio di immagini teaser, che mostrano l’anteriore e la fiancata della nuova vettura, che sono stati pubblicati dal vicepresidente di Leapmotor Cao Li sul social cinese Weibo.

Le immagini della Leapmotor A10 confermano i tratti stilistici emersi dai bozzetti sulla documentazione brevettuale e che danno forma a un crossover compatto, che avrà una lunghezza intorno ai 4,20 metri, la cui commercializzazione è prevista per il 2026, con un prezzo d’attacco che dovrebbe essere inferiore ai 25.000 euro.

Con alimentazione elettrica, ma non solo

La nuova vettura di segmento B del marchio cinese è attesa anche in Europa, dove andrà ad ampliare la gamma di modelli approdati nel Vecchio Continente grazie alla joint venture con Stellantis. Seguendo l’esempio delle altre vetture del brand, anche la Leapmotor A10 sarà certamente con alimentazione 100% elettrica, ma non è da escludere che il nuovo modello possa offrire anche motorizzazioni alternative, a partire dalla versione Range Extender, con l’unità elettrica dedicata alla trazione mentre il motore a benzina attiva un generatore di corrente che carica la batteria quando è scarica.

Design evoluto

La Leapmotor A10 promette un evoluzione del design del brand rispetto a quanto visto sui modelli lanciati finora. Il nuovo baby-crossover abbandona la barra luminosa che unisce i gruppi ottici, con quelli anteriori che presentano una configurazione a tre elementi orizzontali su due livelli, adotta l’opzione bicolore con tetto e montanti verniciati a contrasto, con elementi grafici orizzontale a caratterizzare il massiccio montante posteriore.

Rate this post