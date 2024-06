McLaren Artura aprirà le strade della 1000 Miglia del 2024

Nei mesi di maggio e giugno, la nuova McLaren Artura Spider e la coupé Model Year25 saranno al centro dell’attenzione in eventi significativi per gli amanti delle auto. La coupé Artura è stata onorata con il ruolo di Apri Pista per la Mille Miglia 2024, seguita dalla spettacolare presentazione della Artura Spider al Gran Premio di Monaco 2024, guidata da S.A.S. il Principe Alberto II durante il giro inaugurale del celebre circuito.

1000 Miglia 2024: McLaren Artura scelta come Apri pista

L’11 giugno, la McLaren Artura coupé avrà il privilegio di essere la prima auto sul podio di partenza a Brescia, inaugurando la 1000 Miglia 2024, definita “la corsa più bella del mondo”. La vettura sarà esposta per l’ammirazione di pubblico e appassionati insieme alle altre concorrenti, e avrà un ruolo di primo piano in ogni fase della gara, sia come Apri Pista che come Safety Car, segnando la prima volta che una McLaren riceve tale onore.

McLaren Artura, sia nella versione coupé che Spider, stabilisce nuovi standard di performance dinamiche su strada e in pista, offrendo un’esperienza di guida a emissioni zero grazie alla propulsione elettrica, particolarmente vantaggiosa in ambito urbano, con un’autonomia di 33 km.

L’Artura Spider si distingue per aggiornamenti significativi che migliorano potenza e prestazioni, intensificando l’esperienza di guida e fondendo il piacere di viaggiare a cielo aperto con le innovazioni tecnologiche. Questi avanzamenti, che rafforzano il carattere di supercar di nuova generazione dell’Artura, sono stati integrati anche nella versione coupé per un’esperienza di guida ancora più esaltante.

“È un grande onore per noi che la McLaren Artura sia stata scelta come vettura Apri Pista per questo evento straordinario. La vettura della casa inglese nasce da un’eredità di oltre 60 anni di eccellenza competitiva e ingegneristica stradale, oggi unita alla moderna tecnologia ibrida ad alte prestazioni. Incarna perfettamente lo spirito della 1000 Miglia, pronta a percorrere le strade del futuro”, ha dichiarato Steve Robson, Market Director, McLaren Western Europe.

