Mercato auto usate 2023: anche ottobre è in salita, +11,7%

Continua il buon momento del mercato delle auto usate, per l’undicesimo mese con il segno positivo. Ad ottobre, c’è stata una crescita dell’11,7% in Italia, con oltre 480.000 trasferimenti di proprietà. In generale, nei primi dieci mesi del 2023, c’è stato un aumento dell’8,7% di passaggi, rispetto allo stesso periodo del 2022.

I dati di ottobre 2023

Entrando più nel dettaglio, sono stati precisamente 482.701 i trasferimenti di proprietà nel decimo mese di quest’anno, rispetto ai 432.129 dello stesso mese del 2022. I trasferimenti netti sono aumentati del 10,6%, mentre le minivolture del 13,2%.

Dall’inizio dell’anno ci sono stati 4.123.322 passaggi di proprietà, rispetto ai 3.792.852 dell’anno scorso, anche se resta ancora un disavanzo negativo dell’11,2% sul 2019, cioè il periodo precedente alla pandemia ed alla crisi degli anni successivi.

Comanda il diesel

Parlando di alimentazioni, in prima posizione si conferma il diesel, con il 45,4% (rispetto al 46,4% del 2022) ed il 47,8% nel cumulato. Seguono le vetture benzina al 39,9% (-2,5 p.p., al 39,0% nei 10 mesi), mentre le ibride occupano la terza posizione con il 6,0% in ottobre e 5,2% nel cumulato. Il Gpl si posiziona al 5,0% nel mese e 4,5% nel cumulato), il metano arriva al 2,3%, mentre i trasferimenti netti di auto elettriche pure (BEV) e plug-in coprono entrambe una quota dello 0,7%.

La Lombardia si conferma leader

Non ci sono grandi novità a livello regionale, dove la Lombardia si conferma leader del settore, con il 15,8% dei trasferimenti, seguita dal Lazio (9,8%) e dalla Campania (9,3%). Un andamento praticamente identico a quello complessivo dell’intero 2023.

