Mercedes VLE 2026 debutta sul mercato: informazioni e prezzi per l’Italia, il listino parte da 94.510 €

La nuova Mercedes VLE debutta ufficialmente sul mercato italiano con il via agli ordini che segnano l’inizio dell’avventura del nuovo multispazio di lusso. Pronto a ridefinire il concetto di monovolume elettrico di alta gamma, il VLE di Mercedes punta a rendere concreto il concetto di “Grand Limousine” con un veicolo che promette di garantire un’esperienza di viaggio extra-lusso, soddisfacendo necessità e gusti dei clienti più esigenti.

Per far tutto ciò, la nuova Mercedes VLE si presenta sul mercato italiano con una strategia ben definita: una serie di configurazioni iniziali (sei quelle al debutto), tutte estremamente complete, ed un chiaro posizionamento premium che la collocano ai vertici del segmento. La Mercedes VLE è disponibile in Italia con prezzi che partono da 94.510 € (IVA e MSS incluse) per la versione cinque posti della VLE 300 e da 94.970 € (IVA e MSS incluse) per la variante a sei posti.

Solo con motore elettrico da 203 kW e batteria da 115 kW, più di 700 km d’autonomia

Al lancio, la gamma della Mercedes VLE prevede un’unica motorizzazione: la VLE 300 con motore elettrico che eroga 203 kW (276 CV), affiancato da una batteria agli ioni di litio da 115 kWh, che consente un’autonomia massima dichiara superiore ai 700 km nel ciclo WLTP. Il multispazio della Stella è dotato di architettura elettrica a 800 Volt che rappresenta uno dei punti di forza della VLE, permettendo ricariche ultra-rapide con potenze supportate fino a 300 kW in corrente continua, consentendo di recuperare circa 355 km di autonomia in appena 15 minuti di ricarica.

La Mercedes VLE, che in versione standard misura poco più di 5,3 metri in lunghezza, adotta soluzioni tecniche raffinate come le sospensioni pneumatiche Airmatic e l’asse posteriore sterzante, pensate per garantire comfort elevato e grande maneggevolezza nonostante le stazza imponente del veicolo.

Sei configurazioni su due allestimenti

La gamma della Mercedes VLE si struttura in sei configurazioni disponibili al lancio, basati su due allestimenti e progettati per rispondere a esigenze e stili di vita differenti. Le varie configurazioni differiscono per numero di posti dell’abitacolo, peso totale a terra ed equipaggiamento. Le versioni Space Champion, Everyday Hero, Family Companion e Versatile si basano sull’allestimento standard, con dotazioni già molto ricche ed un’impostazione orientata alla praticità, alla modularità e all’uso quotidiano.

Le due configurazioni alto di gamma Stylish Innovator e Grand Exclusive si basano invece sull’allestimento Exlcusive Line, puntando l’accento sulla massima esaltazione del comfort e del lusso, con dotazione di serie ancora più ricca e completa che prevede head-up display, MBUX Superscreen e Digiltal Light. Non mancano poi numerosi pacchetti disponibili a richiesta per personalizzare e arricchire ulteriormente il veicolo secondo i propri desideri: AMG Line e AMG Line Plus per la versione standard, e quattro pacchetti opzionali (Advanced, Advanced Plus, Premium, Premium Plus) per l’allestimento Exclusive Line.

Diverse novità in arrivo per ampliare la gamma

La gamma della Mercedes VLE sarà ampliata progressivamente nel corso dei prossimi mesi, con l’arrivo entro fine anno della versione 4Matic a trazione integrale con batteria da 115 kWh. Nel 2027 faranno invece il loro debutto anche una versione lunga, con circa 18 cm in più, e una batteria litio-ferro-fosfato (LFP) da 80 kW, per un prezzo di accesso ancora più competitivo, con scelta tra trazione anteriore e integrale 4Matic.

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