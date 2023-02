Mercedes Museum: ritorno alla normalità, oltre 600.000 visitatori nel 2022

Dopo i due anni difficili legati alla pandemia, tra chiusure e limitazioni, il 2022 ha segnato il ritorno alla normalità anche per il Mercedes Museum di Stoccarda. L’anno concluso da poco, infatti, ha visto l’ingresso di 626.773 visitatori, con un aumento di oltre il 250% rispetto al 2021, con la maggior parte in arrivo da fuori dalla Germania.

Tante mostre ed eventi

I visitatori, arrivati da ben 150 paesi mondiali, non hanno solo avuto a disposizione i piani con la storia del marchio tedesco, ma anche una serie di mostre ed eventi, anche nell’area esterna. Dall’ormai classico raduno delle auto d’epoca di tutte le marche ‘Classic & Coffee’, passando per i concerti estivi e per il cinema all’aperto. Ma anche la mostra d’arte ‘Moving in Stereo’, con 150 lavori di 90 artisti, che resterà aperta fino al prossimo 11 giugno. O le monoposto di Formula 1.

“Il nostro spazio è un luogo meraviglioso per rendere i tesori della Mercedes-Benz Art Collection accessibili a un vasto pubblico – le parole del direttore – Per questo motivo, anche dopo la mostra speciale ‘Moving in Stereo’, le singole opere della Mercedes-Benz Art Collection avranno una sede permanente presso di noi”.

Un 2023 molto ricco

Il 2023 sarà ancora più ricco e pieno di appuntamenti. Oltre al ‘Moving in Stereo’ di cui abbiamo già parlato, ci sarà una mostra speciale interattiva ‘L’uomo mobile’ dal mese di settembre, legata alla mobilità urbana moderna. Per passare alle attività creativa per bambini nel Campus, ogni weekend e durante le vacanze di Pasqua ed estive.

L’estate sarà il momento clou per gli eventi all’esterno: dal concerto estivo dal 6 al 9 luglio, passando per la Giornata per bambini del 9 luglio o il cinema all’aperto dal 18 agosto al 3 settembre, con la proiezione di 15 film, ed i concerti all’aperto degli artisti della regione dal 13 luglio al 13 agosto. Oltre ai classici raduni delle auto d’epoca di tutte marche, con gli appuntamenti ‘Classic & Coffee’, in programma da metà aprile all’inizio di ottobre. Insomma, un anno pieno per la Stella.

