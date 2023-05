Michael Jordan ritira la sua Hennessey Venom F5 Roadster da 3 milioni

Michael Jordan si regala una Hennessey Venom F5 Roadster da 3 milioni di dollari. La leggenda dell’NBA è uno dei 30 proprietari della Venom F5 Roadster, la supercar cabrio più veloce al mondo: 483 km/h grazie al V8 biturbo da oltre 1.800 CV. Michael Jordan, il “GOAT” (Greatest Of All Time) dell’NBA è famoso, oltre che per la sua incredibile carriera sportiva, per la sua passione per le auto. Il suo garage, infatti, ospita hypercar esclusive come Mercedes-Benz SLR McLaren e Ferrari LaFerrari.

La leggenda dell’NBA è uno dei 30 proprietari della Hennessey Venom F5 Roadster

Ora, un’altra gemma si aggiunge alla collezione della star del basket: stiamo parlando della Hennessey Venom F5 Roadster, la vettura cabrio più veloce al mondo. Hennessey Performance ha pubblicato la foto di Michael Jordan e del CEO John Hennessey accanto alla Venom F5 Roadster presso il Grove XXII, il golf club privato di Jordan in Florida. La foto mostra una parte della carrozzeria interamente in fibra di carbonio che pesa appena 8 kg, con finitura lucida e strisce giallo fluo.

A proposito di peso, la hyper-roadster ha una massa totale di soli 1.405 kg: ciò, unito alle prestazioni “mostruose” del propulsore V8 sovralimentato da 6,6 litri, in grado di erogare quasi 1.850 CV e 1.617 Nm di coppia sulle ruote posteriori, consente accelerazioni impressionanti (0-100 km/h in circa 2,5 secondi) e oltre 480 km/h di punta.

La supercar americana non sarà facile da vedere sulle strade: Hennessey ha, infatti, limitato la produzione a soli 30 esemplari (sei in più rispetto alla Coupé, prodotta in 24 unità), tutti già venduti. E il prezzo? Per portarsi a casa la Venom F5 Roadster bisogna sborsare una cifra da capogiro: quasi 2,8 milioni di euro (3 milioni di dollari).

