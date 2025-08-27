Nissan: la tecnologia cold spray per il nuovo e-Power

Per la prima volta è utilizzata in un motore auto

di Fabio Cavagnera27 Agosto, 2025

Nissan

Nissan: la tecnologia cold spray per il nuovo e-Power

Nissan ha presentato, nelle passate settimane, la terza generazione del sistema e-Power, con una maggiore efficienza e con un aumento anche della potenza. Per ottenere questi miglioramenti, la casa giapponese ha adottato la tecnologia cold spray, per realizzare le sedi valvole del suo nuovo motore turbo da 1,5 litri. È la prima volta al mondo che viene usata nel settore auto.

Come funziona

La tecnologia cold spray permette di realizzare le sedi valvole spruzzando polveri metalliche diverse a velocità supersonica sulla superficie della testata del cilindro in lega di alluminio, formando un rivestimento robusto e durevole che aderisce fortemente senza fondere il materiale di base. Grazie a questo nuovo processo utilizzato dalla casa giapponese, si opera al di sotto dei punti di fusione dei materiali coinvolti, consentendone l’unione senza la loro fusione. Impedendo la formazione di composti intermetallici e porosità che sono comuni nei metodi tradizionali di saldatura per fusione.

Il nuovo motore

Il nuovo motore turbo da 1,5 litri utilizza la combustione di tipo STARC2 (Strong Tumble & Appropriately stretched Robust ignition Channel), un brevetto Nissan capace di migliorare l’efficienza termica del motore fino all’eccezionale valore del 42%. Questo risultato è ottenuto minimizzando la turbolenza del flusso d’aria dalla porta di aspirazione alla camera di combustione e massimizzando la miscelazione fra aria e combustibile al momento dell’iniezione nel cilindro.

Più durata ed affidabilità

Utilizzando la tecnologia cold spray è possibile ottimizzare il flusso d’aria in ingresso, proponendo maggiore conducibilità termica ed un miglior raffreddamento intorno alle valvole. Il risultato sono rivestimenti con un’adesione, una durata e un’affidabilità superiori, qualità fondamentali per le sedi delle valvole dei motori. E per l’efficienza generale del sistema e-Power.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news Nissan

Foto

Nuova Peugeot 308 2025 - Foto Parigi GAC Hyptec SSR Baja Concept Audi RS3 GT 2026 - Foto spia 25-08-2025 Volkswagen Golf R 350 - Foto spia 25-08-2025 Peugeot E-5008 - Corso del fiume Rodano Renault Kiger 2026 Audi Q3 Sportback 2026 - Foto ufficiali Mercedes-AMG GT XX - nuovo record di distanza Cupra Born 2025: prezzo, foto, dimensioni, allestimenti MG 3 Hybrid 2025: prezzo, foto, dimensioni, allestimenti Tatuus T-326 Porsche 911 GT3 RS - Foto spia 22-8-2025 Tutte le foto