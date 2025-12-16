Nissan Leaf 2026: inizia la produzione a Sunderland con il via al piano EV36Zero [FOTO]

La terza generazione della Nissan Leaf ha ufficialmente dato il via alla produzione nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, inaugurando così l’implementazione del rivoluzionario piano EV36Zero della Casa giapponese, un innovativo modello industriale che integra in strutture ravvicinate la produzione di veicoli elettrici, batterie ed energia rinnovabile. La Leaf, modello che oltre dieci anni fa ha aperto la strada alla mobilità elettrica di massa, torna sul mercato con un nuovo ed avanzato modello a fronte di un investimento Nissan di 450 milioni di sterline.

Leaf avvia la nuova visione EV36Zero di Nissan

A sottolineare l’importanza del momento sono le parole di Massimiliano Messina, Chairperson della Regione Nissan AMIEO, che ha affermato: “Oggi è un giorno importante, nel Regno Unito inizia la produzione della terza generazione di Nissan Leaf l’auto elettrica che ha dato inizio a tutto. Elegante, aerodinamica e intelligente, Leaf cattura l’energia di una nuova generazione come auto che ridefinisce ciò che è possibile e pone le basi per il prossimo capitolo di Nissan. Leaf dà vita alla nostra visione EV36Zero, un modello industriale unico al mondo, che combina la produzione di veicoli elettrici, di batterie e di energia rinnovabile”.

I cambiamenti introdotti nella fabbrica Nissan di Sunderland

Lo stabilimento Nissan di Sunderland è stato completamente trasformato per ospitare la produzione della nuova Leaf, con l’adozione di tecnologie avanzate che sfruttano tra le altre cose big data, realtà virtuale e mappatura digitale, oltre all’introduzione di 78 robot high-tech nel reparto carrozzeria, un nuovo impianto di saldatura laser automatizzato, 137 nuovi stampi nel reparto presse e plastica, nuove palette di colori (Sukumo Blue e Luminous Teal) nel reparto verniciatura, 475 veicoli autonomi per la consegna dei componenti alla linea di produzione e un reparto batterie automatizzato che monta le batteria sull’auto in modo automatizzato applicando 26 bulloni in poco meno di un minuto.

La gigafactory accanto all’impianto produttivo

Un ulteriore passo di razionalizzazione dei processi produttivi di Nissan lo garantisce la nuova gigafactory AESC, realizzata adiacente allo stabilimento, che fornirà batterie di nuova generazione con maggiore densità energetica in gradi di garantire autonomia e prestazioni superiori alla nuova Leaf.

Sul nuovo impianto produttivo di batteria nato a Sunderland, Jim Marley, AESC UK Plant Director, ha dichiarato: “Il lancio della nostra nuova gigafactory per veicoli elettrici nel Regno Unito rappresenta un significativo passo in avanti nella tecnologia delle batterie. Alimenterà la nuova Nissan Leaf e porterà l’elettrificazione dell’industria automobilistica britannica a un nuovo livello. Questa gigafactory sarà il punto di riferimento di una catena di fornitura di veicoli elettrici resiliente e competitiva a livello globale per il Regno Unito”.

