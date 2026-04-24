Nissan NX8 al Salone di Pechino 2026: le immagini dal vivo del SUV elettrificato

Nissan NX8 si ritaglia un ruolo importante al Salone di Pechino 2026, dove il marchio giapponese ha mostrato in modo concreto la direzione della sua nuova strategia elettrificata in Cina. Il modello non è una prima assoluta della rassegna, perché era già stato presentato nelle settimane precedenti, ma la sua presenza ad Auto China 2026 ha comunque un significato preciso: la NX8 è uno dei pilastri con cui Dongfeng Nissan vuole rafforzare la propria posizione nel mercato dei veicoli a nuova energia.

La Nissan NX8 si mostra al Salone di Pechino 2026

La Cina, oggi, è un mercato decisivo per Nissan. Non solo per i numeri che può generare, ma anche perché rappresenta uno dei laboratori più avanzati al mondo per elettrificazione, software di bordo e sistemi di assistenza alla guida. In questo contesto, Nissan NX8 diventa una sorta di biglietto da visita della nuova fase del marchio: un SUV pensato per offrire autonomia, comfort, tecnologia e praticità in un unico prodotto.

La Nissan NX8 è il primo SUV range extender della nuova famiglia “N” di Dongfeng Nissan. Questo significa che la vettura privilegia la guida elettrica, ma utilizza anche un sistema pensato per estendere l’autonomia complessiva. È una soluzione che in Cina sta trovando grande interesse, perché permette di ridurre l’ansia da ricarica e rende il veicolo più adatto anche ai viaggi più lunghi. Per molti clienti, infatti, l’obiettivo non è solo avere un’auto efficiente, ma poterla usare con la stessa libertà di un modello tradizionale.

Dal punto di vista tecnico, la NX8 si basa su una piattaforma a 800V con tecnologia al carburo di silicio. Si tratta di una soluzione pensata per migliorare l’efficienza e rendere più rapida la gestione dell’energia. Il SUV utilizza batterie LFP fornite da CATL e supporta la ricarica ultra-rapida 5C.

Anche le dimensioni raccontano bene le ambizioni della NX8. Il SUV misura 4.870 mm in lunghezza, 1.920 mm in larghezza e 1.680 mm in altezza, con un passo di 2.917 mm. Sono numeri da modello medio-grande, pensato per offrire spazio a bordo, comfort nei viaggi e una presenza su strada importante. Non è quindi soltanto un’auto tecnologica, ma anche un veicolo pensato per famiglie e clienti che cercano versatilità.

La parte digitale è uno degli aspetti più centrali del progetto. A bordo trova spazio il chip Qualcomm 8295P, affiancato dall’assistente vocale AI Nico e da un sistema di guida assistita sviluppato con Momenta. La dotazione comprende 29 sensori ad alta percezione, funzioni di assistenza urbana e autostradale NOA, parcheggio automatico e 22 sistemi di sicurezza attiva. È una dotazione che mostra chiaramente quanto il mercato cinese stia spingendo i costruttori a integrare sempre di più elettrificazione, software e intelligenza artificiale.

Al Salone di Pechino 2026, la NX8 è stata esposta accanto ai concept Urban SUV PHEV e Terrano PHEV Concept, completando il quadro della nuova offensiva NEV di Nissan. La strategia del marchio non punta su un solo modello, ma su una gamma più ampia e articolata, capace di parlare a clienti diversi e di sostenere anche l’espansione verso mercati internazionali selezionati.

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