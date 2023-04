Nuova Fiat 500e entra a far parte della flotta di Free2move a Parigi

Grazie alla collaborazione tra Fiat e Free2move, è possibile guidare l’iconica Nuova Fiat 500e a Parigi con il servizio di car-sharing di Free2move. Il recente modello di Fiat che nel suo segmento in Europa è già il secondo più venduto in assoluto potrà ora essere guidata a Parigi anche da chi sceglie il servizio di car sharing di Free2move.

Free2Move: a Parigi anche nuova Fiat 500e entra nella flotta dell’azienda per il car sharing

Grazie all’integrazione dei veicoli e della tecnologia Share Now nell’app Free2move, infatti, i clienti hanno accesso a una più ampia varietà di veicoli, tra cui 305 nuova Fiat 500e. Ciò consente loro di prenotare e prenotare una Nuova 500e al minuto o per orari diversi in pochi clic. Questa collaborazione tra Fiat e Free2move è nata da un obiettivo comune: costruire un ecosistema di mobilità urbana sempre più sostenibile nell’ambito della loro mission per rendere i veicoli elettrici più accessibili.

Nuova Fiat 500e fin dal suo lancio sul mercato è stata un vero successo commerciale come dimostrano i dati di vendita sempre molto positivi per la city car elettrica di Fiat che viene prodotta unicamente presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori in Piemonte. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa vettura.

Rate this post