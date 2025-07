Robot indossabile Hyundai X-ble Shoulder: consegnato a Korean Air, sul mercato globale dal 2026

Il robot indossabile industriale X-ble Shoulder sviluppato dal Robotics LAB di Hyundai e Kia ha fatto il suo debutto sul mercato coreano, con la consegna della prima unità alla compagnia aerea Korean Air, nel corso di una cerimonia presso l’hangar di manutenzione di Incheon, Corea del Sud.

Sui mercati mondiali dal 2026

Korean Air introdurrà il robot indossabile all’interno delle propria divisione aerospaziale, impiegandolo nelle attività di assemblaggio e manutenzione di aerei commerciali, velivoli militari, veicoli UAM (Urban Air Mobility), droni, velivoli stealth e sistemi di lancio satellitare. Dopo la consegna al primo cliente, X-ble Shoulder sarà commercializzato in diversi settori industriali (edilizia, cantieristica navale, agricoltura, ecc.), con l’ingresso sui mercati globali previsto a partire dal 2026.

Il robot indossabile, sviluppato dal Robotics LAB del Gruppo Hyundai, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone, in questo caso dei lavoratori operanti in diversi settore industriali, è stato progettato per supportare il lavoratore che lo indossa durante lo svolgimento ripetuto di attività sopra al livello delle spalle, che costringono a operare per periodi prolungati con le braccia alzate.

Meno fatica, meno infortuni e maggiore produttività

X-ble Shoulder, come sottolineato dagli ingegneri del Robotics LAB, riduce lo sforzo necessario delle braccia e i carichi sulle spalle, contribuendo a diminuire il rischio di affaticamento e infortuni, migliorando il comfort e allo stesso tempo la produttività. Caratterizzato da un meccanismo di generazione di coppia meccanico, che non richiede batterie né ricarica, mantenendo così il dispositivo leggero, facile da manutenere e sempre operativo, X-ble Shoulder è stato testato sul campo, con oltre 300 operatori che hanno partecipato alle fase di sperimentazione, prima della commercializzazione del dispositivo.

