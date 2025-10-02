Opel Combo Electric: veicolo perfetto anche per le famiglie con i cani

Opel Combo Electric è un veicolo molto versatile ed efficiente adatto anche alle famiglie con cani. Il modello diretto discendente di Opel Kadett Combo che fu presentato giusto 40 anni fa al Salone Internazionale dell’Automobile IAA, rappresenta dunque una soluzione perfetta per gli amanti degli animali. Ricordiamo tra l’altro che il 10 ottobre si festeggia la “Giornata mondiale del cane“, una giornata ideale per portare in giro i propri compagni a quattro zampe.

Opel Combo Electric: tanto spazio per la famiglia e gli amici a quattro zampe

Opel Combo Electric infatti può ospitare a bordo in maniera piuttosto comoda diversi cani di diverse dimensioni permettendo loro di poter esplorare il mondo a fianco dei propri padroni. Grazie alla versatilità e all’efficienza di questo modello, conducenti e passeggeri possono percorrere fino a 344 km a zero emissioni locali secondo il ciclo WLTP, con ricarica rapida fino all’80% in meno di 30 minuti presso stazioni da 100 kW CC. La versione standard da 4,41 metri offre ampio spazio posteriore per più cani di taglia media e fino a cinque persone, mentre la variante XL da 4,76 metri può ospitare fino a sette passeggeri, con sedili singoli opzionali per maggiore flessibilità.

All’arrivo, il portellone basso a soli 59 cm da terra permette di far scendere facilmente cani e famiglia. Il vano posteriore può diventare un’area relax di oltre 2,20 m di lunghezza e 1,2 m di larghezza, espandibile fino a 4.000 litri nella versione XL. Sulla via del ritorno, passeggeri umani e animali possono ammirare il cielo stellato grazie al tetto panoramico opzionale, dotato di parasole elettrico. Opel Combo Electric offre fino a 186 litri di spazio aggiuntivo con 27 opzioni di stivaggio, ideale per dolcetti o giocattoli dei cani.

Tra le tecnologie all’avanguardia di Opel, fari Intelli-Lux Matrix, 18 sistemi di assistenza alla guida, cruise control adattivo e telecamera posteriore a 180° garantiscono viaggi sicuri e rilassati. L’abitacolo ergonomico con display digitale da 10” fornisce informazioni su consumo e ricarica. Opel Combo festeggia 40 anni di storia, nato dal Kadett Combo del 1985.

