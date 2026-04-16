Opel cresce nel 2026: vendite globali +8% trainate da gamma SUV e Corsa

Opel ha chiuso un primo trimestre 2026 in forte crescita a livello mondiale, con i risultati commerciali globali del brand del Fulmine, e del suo marchio gemello britannico Vauxhall, che da gennaio a marzo hanno registrato complessivamente più di 157.000 unità vendute, tra auto e veicoli commerciali, pari ad un incremento di quasi l’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La spinta della gamma SUV e il successo di Frontera Electric

Una forte spinta alla crescita di Opel a livello globale in questi primi mesi del 2026 è arrivata dalla gamma SUV, con i modelli Mokka, Frontera e Grandland (tutti lanciati lo scorso anno), che hanno registrato una crescita a doppia cifra rispetto al primo trimestre del 2025. Tra i risultati di Opel Frontera, spicca il successo della motorizzazione elettrica, come sottolineano le performance di vendita nel Regno Unito, dove Frontera Electric è il B-SUV elettrico più venduto nel primo trimestre 2026, così come in Spagna e nei Paesi Bassi, dove si è piazzato rispettivamente al quarto e al quinto posto nel classifica di vendite del proprio segmento.

Opel Corsa si conferma regina delle compatte in Germania

Al successo del marchio del Fulmine contribuisce in modo significativo anche l’Opel Corsa, la compatta best-seller che si conferma ancora una volta la piccola più venduta in Germania, con vendite in forte ascesa (+25% a marzo 2026) che la mantengono leader assoluta del segmento nel mercato domestico. Stesso risultato che Corsa replica nel Regno Unito, mentre si posiziona al secondo posto nel ranking dei modelli compatti più venduti nei Paesi Bassi e al terzo posto in Portogallo, Belgio e Turchia.

Vendite Opel in Europa +18%

Risultati altrettanto positivi per Opel arrivano anche dalle vendite in Europa. Da gennaio a marzo, Opel e Vauxhall hanno venduto più di 115.000 veicoli nel Vecchio Continente, ovvero il 18% in più rispetto ad un anno fa. L’incremento delle vendite, con le nuove immatricolazioni che hanno registrato il segno + rispetto al primo trimestre 2025 in quasi tutti i mercati europei, ha fatto crescere la quota di mercato di Opel di 0,4 punti percentuali, salita al 3,3%.

Il boom in Germania: +39% nei primi tre mesi 2026

All’ottimo trend a livello globale ed europeo, Opel aggiunge una performance ancora migliore nel mercato casalingo, con quasi 33.600 nuove immatricolazioni messe a segno in Germania nel primo trimestre 2026, che rappresentano un aumento del 39% rispetto ai volumi immatricolati nello stesso periodo dello scorso anno. Di conseguenza la quota di mercato ha toccato il 4,8%, ovvero 1,2 punti percentuali in più rispetto al primo trimestre 2025. A fornire una forte spinta ai risultati del trimestre è stata l’accelerazione registrata da Opel a marzo sul mercato tedesco, con il brand che ha immatricolato 13.700 unità, vale a dire ben il 43% in più rispetto a marzo 2025.

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