Peugeot TotalEnergies punta a chiudere in bellezza la stagione WEC alla 8 Ore del Bahrain

Il Team Peugeot TotalEnergies continua la sua crescita costante nel FIA World Endurance Championship, e ora mira a confermare il trend positivo nell’ultimo appuntamento del 2025, la 8 Ore del Bahrain, in programma dall’8 al 9 novembre. «Sarà la nostra quarta partecipazione a questa gara lunga e impegnativa, su un circuito molto abrasivo dove la gestione degli pneumatici è fondamentale», spiega Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport.

Dopo due podi consecutivi, il Team Peugeot TotalEnergies punta a fare bene anche alla 8 Ore del Bahrain

Nel 2024 la Peugeot 9X8 #93 aveva conquistato un notevole terzo posto dopo una rimonta dal 18°, grazie a una strategia perfetta e al talento del trio Jensen/Müller/Vergne. Quest’anno, Mikkel Jensen disputerà la sua ultima gara con la squadra, chiudendo un ciclo iniziato nel 2022. «Mikkel è stato parte integrante del progetto sin dall’inizio. Lo ringraziamo per la professionalità e la costanza», ha commentato Jean-Marc Finot, Senior VP di Stellantis Motorsport.

Accanto al danese, farà il suo debutto nel WEC Théo Pourchaire, 22 anni, campione di F2 2023, che correrà sulla #94 insieme a Malthe Jakobsen e Loïc Duval. Dopo due podi consecutivi, negli Stati Uniti e in Giappone, Peugeot punta a concludere la sua miglior stagione WEC con un’altra prestazione di rilievo. «Vogliamo finire in alto e prepararci al meglio per il 2026», conclude Finot. Le prove libere inizieranno giovedì 6 novembre, mentre la gara scatterà sabato 8 alle 14:00 ora locale (13:00 CEST).

