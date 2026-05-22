Opel Mokka GSE, la sportiva elettrica per tutti i giorni scelta da Sophia Flörsch

Opel Mokka GSE entra nella vita quotidiana di Sophia Flörsch. La pilota tedesca, collaudatrice e pilota di sviluppo del nuovo Opel GSE Formula E Team, ha ricevuto presso la sede Opel di Rüsselsheim am Main il suo nuovo SUV compatto elettrico ad alte prestazioni. A consegnarle la vettura è stata Rebecca Reinermann, Vicepresidente Marketing Opel.

Mokka GSE è l’Opel elettrica di produzione più veloce

Per Flörsch, impegnata nello sviluppo della futura monoposto elettrica del marchio, la scelta del Mokka GSE rappresenta un collegamento diretto tra pista e strada. Da una parte ci sono le prove al limite con la nuova Opel GSE 27FE, prototipo destinato alla Formula E. Dall’altra c’è una vettura di serie pensata per portare prestazioni ed emozioni nella guida di tutti i giorni.

“Opel GSE sta per pelle d’oca, velocità ed emozioni elettrizzanti. Ecco perché Opel Mokka GSE è la scelta perfetta per Sophia Flörsch”, ha dichiarato Rebecca Reinermann. La manager ha sottolineato come la pilota, nel ruolo di collaudatrice, spinga al limite la nuova Opel da Formula E, mentre il Mokka GSE porta la stessa filosofia su strada. “Essendo la Opel elettrica di produzione più veloce, farà battere il cuore dei nostri clienti nella vita di tutti i giorni”, ha aggiunto.

Anche Sophia Flörsch ha accolto con entusiasmo il nuovo modello. “Amo le auto che promettono alte prestazioni a prima vista. Ed è proprio questo che è la nuova Opel Mokka GSE”, ha spiegato. La pilota ha evidenziato il legame tra design e contenuti tecnici: “Il suo design incisivo riflette ciò che porta sulla strada con i suoi 281 CV e 345 Newton metri di coppia: emozione, precisione e tanto divertimento alla guida”.

La nuova Opel Mokka GSE rappresenta la versione più sportiva e potente del SUV compatto tedesco. Con una potenza massima di 207 kW, pari a 281 CV, e una coppia immediata di 345 Nm, il modello condivide la stessa potenza della Mokka GSE Rally. Le prestazioni confermano l’impostazione sportiva: l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 5,9 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 200 km/h. Numeri che la rendono la Opel elettrica di produzione più veloce realizzata finora.

Alla base del progetto c’è una tecnologia ispirata direttamente al mondo rally. La Mokka GSE dispone di un differenziale autobloccante multi-piastra Torsen, di un telaio con assali specifici e di ammortizzatori dedicati. Anche i componenti ad alta tensione derivano dal lavoro sviluppato sulla Mokka GSE Rally, creando un legame tecnico concreto tra competizione e prodotto stradale.

Il carattere sportivo è completato da dettagli di design ed equipaggiamenti pensati per trasmettere energia e dinamismo. Opel punta così a rafforzare l’identità GSE come sigla legata alle prestazioni elettrificate, non solo in pista ma anche nell’utilizzo quotidiano.

Il collegamento con il motorsport diventerà ancora più evidente con l’ingresso di Opel nel Campionato Mondiale ABB FIA di Formula E. Sophia Flörsch sarà impegnata nello sviluppo della nuova Opel GSE 27FE, prototipo GEN4 destinato alla prossima stagione. Un progetto che segna una nuova fase per il marchio tedesco, deciso a portare le proprie ambizioni elettriche anche nella serie racing in più rapida crescita al mondo.

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