Opel celebra i 60 anni del centro prove di Dudenhofen

Sessant’anni fa, nell’aprile del 1966, Opel apriva ufficialmente il centro prove di Dudenhofen. Un luogo nato lontano dai riflettori, ma destinato a diventare fondamentale per la storia tecnica della Casa tedesca. Qui, generazione dopo generazione, molti modelli Opel sono stati messi alla prova prima di arrivare sulle strade di tutti i giorni.

Il centro prove Opel di Dudenhofen compie 60 anni

I lavori erano iniziati il 3 novembre 1964, meno di due anni prima dell’inaugurazione, con un investimento complessivo di 20 milioni di marchi. Per l’epoca si trattava di una cifra importante, che mostrava chiaramente la volontà di Opel di costruire un impianto moderno, riservato e pensato per collaudi approfonditi.

Il centro si trova in Assia, a circa mezz’ora da Rüsselsheim, sede storica del marchio. Fin dall’inizio occupava una superficie di 2,6 chilometri quadrati e comprendeva una rete di percorsi lunga 33 chilometri. Non una semplice pista, dunque, ma un vero laboratorio a cielo aperto, con strade strette, tratti veloci, superfici differenti e aree dedicate a test specifici.

Il cuore dell’impianto era l’anello ad alta velocità, lungo circa 5 chilometri. Le sue curve sopraelevate, inclinate fino a 33 gradi, permettevano agli ingegneri di spingere le vetture al limite in condizioni controllate. Meccanica, freni, assetto e aerodinamica venivano messi sotto stress con una severità ben superiore a quella della normale guida su strada.

Un’altra area importante era lo skidpad, un piazzale circolare in cemento dal diametro di 100 metri. Qui veniva analizzato il comportamento delle auto in curva, con particolare attenzione allo sterzo e allo slittamento laterale. Tra le prime Opel a passare da Dudenhofen ci furono la Rekord C, presentata il 23 agosto 1966, seguita dalla Kadett Rallye e dalla Diplomat Coupé.

La storia della nascita del centro prove ha anche un risvolto curioso. Nel luglio 1963, il comune di Dudenhofen ricevette per errore una lettera inviata dalla Gutervermittlung Lehmann di Bonn. Il destinatario corretto era un’altra località con lo stesso nome, vicino a Speyer. Da quella comunicazione, però, si capiva che un’industria stava cercando un terreno di circa 300 ettari.

Il sindaco Kratz non lasciò cadere l’occasione. Rispose spiegando l’errore, ma aggiunse che anche il suo comune disponeva di un terreno adatto. Ne seguì uno scambio di corrispondenza, inizialmente senza conoscere il nome dell’azienda interessata. Solo in seguito emerse il coinvolgimento di Opel, con Hans Mersheimer, capo progettista e membro del consiglio di amministrazione, impegnato direttamente nei colloqui.

Alla fine, Dudenhofen vendette a Opel 254 ettari di bosco demaniale al prezzo di 2,30 marchi al metro quadrato. L’accordo prevedeva però una condizione precisa: limitare l’abbattimento degli alberi al 6-8% della superficie, così da preservare il più possibile l’ambiente naturale. Un vincolo significativo, soprattutto per un progetto industriale di quelle dimensioni.

Nel corso degli anni, l’impianto è cresciuto insieme all’evoluzione dell’automobile. I percorsi di Dudenhofen riproducono situazioni molto più impegnative di quelle che un cliente affronta normalmente: asfalto, acciottolati, dossi, curve lente e veloci, tratti tecnici e superfici pensate per sollecitare ogni componente della vettura.

Particolarmente importante è anche il tracciato handling, sviluppato per richiamare alcune caratteristiche del Nordschleife del Nürburgring. A questo si sono aggiunti nel tempo nuovi interventi di ampliamento e riqualificazione, con investimenti per decine di milioni di euro. L’obiettivo era rendere il centro ancora più completo e adatto alle nuove sfide dell’industria automobilistica.

Tra le evoluzioni più recenti figura anche un nuovo skidpad a diametro variabile, compreso tra 30 e 300 metri, pensato per prove dinamiche avanzate e per i test legati alla guida autonoma. Un segno di come Dudenhofen sia passato dai collaudi tradizionali alle esigenze della mobilità del futuro, senza perdere la propria funzione originaria.

Il centro prove non ha ospitato soltanto lo sviluppo dei modelli di serie. Nel tempo è stato anche teatro di record e progetti sperimentali, come quelli realizzati tra il 1971 e il 1972 dai prototipi Opel Elektro GT e Diesel GT, e nel 2003 dalla Opel Eco Speedster. Dudenhofen, però, non è mai stato un circuito da competizione. A differenza di altre piste storiche, non è nato per il pubblico o per le gare, ma per il lavoro quotidiano degli ingegneri. Ed è proprio questa la sua particolarità: essere un luogo discreto, tecnico e fondamentale, dove da sessant’anni Opel prepara le proprie auto prima di portarle nel mondo reale.

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