Pedemontana: per costruirla servono 52 milioni di euro per km

La Pedemontana rappresenta un costo elevato, non solo per chi la userà, ma anche per la collettività durante la fase di realizzazione. La nuova autostrada a otto corsie che attraverserà la Brianza ha un costo di ben 52 milioni di euro per ogni chilometro realizzato. A sottolinearlo è Paola Pizzighini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia, citando i dati della Corte dei Conti. Secondo la relazione sull’esercizio finanziario regionale, il progetto non solo è estremamente oneroso, ma comporta anche oltre un miliardo di euro di debiti, coperti in gran parte dalle garanzie della Regione.

La Corte dei Conti stronca la Pedemontana: costa 52 milioni di euro per km

Tra il 2023 e il 2024 la Regione Lombardia ha aumentato la propria partecipazione in Autostrada Pedemontana Lombarda, passando dal 63,34% all’89%, come già anticipato dai vertici della società nelle assemblee pubbliche. La consigliera del Movimento 5 Stelle, Paola Pizzighini, denuncia i rischi di questa operazione, ricordando che il progetto è economicamente fragile da anni. La Regione ha rilevato le quote lasciate dagli investitori privati e si è fatta carico di oltre un miliardo di debiti, da restituire entro il 2045. Il M5S definisce la Pedemontana un ecomostro costoso e dannoso per l’ambiente e i conti pubblici.

Lunedì in Regione si è tenuto un convegno per fare il punto su Pedemontana. Si è discusso sia dei cantieri in Brianza, dove le proteste continuano (sabato si è svolto un corteo ad Arcore), sia delle tratte già operative, che secondo APL hanno favorito nuove imprese e aumentato il valore immobiliare.

