Pirelli: il suo innovativo sistema Cyber Tyre premiato in tutto il mondo

Dopo il riconoscimento negli Stati Uniti come tecnologia più innovativa agli Autotech Breakthrough Awards, Pirelli Cyber Tyre continua a ricevere premi prestigiosi in tutto il mondo. Nelle ultime settimane, questa tecnologia ha ricevuto ben tre premi. In Francia ha trionfato agli Automobile Awards nella categoria “Sicurezza”. Anche Autobest ha deciso di premiarla con il titolo SafetyBest 2026. Infine si registra anche la vittoria nel corso di Frost & Sullivan, che ha nominato Pirelli “Company of the Year” per l’innovazione portata nel settore dei pneumatici.

Pirelli Cyber Tyre: si moltiplicano i premi nel mondo

Cyber Tyre è molto più di un semplice pneumatico: grazie a sensori intelligenti integrati, è in grado di raccogliere dati sulla pressione, temperatura e accelerazioni, trasmettendoli in tempo reale alla centralina del veicolo. Questo permette di anticipare potenziali rischi, come frenate improvvise o condizioni stradali critiche, migliorando sicurezza, controllo e comfort alla guida. Inoltre, le informazioni possono essere condivise con infrastrutture e altri veicoli, contribuendo allo sviluppo di smart road e città intelligenti.

“Questi riconoscimenti confermano che il ruolo del pneumatico è cambiato. Per oltre un secolo la sua funzione principale era trasmettere forze al terreno e garantire il controllo dei veicoli. Oggi, con Pirelli Cyber Tyre, il pneumatico raccoglie e trasmette dati elaborati dai nostri algoritmi, abilitando nuove funzionalità sia nell’elettronica dei veicoli sia nelle infrastrutture stradali. Le potenzialità si estendono a smart city e guida autonoma”, ha spiegato Andrea Casaluci, CEO di Pirelli.

Dopo vent’anni di sviluppo, la tecnologia è già adottata su modelli iconici come McLaren Artura, Audi RS 4 Avant Edition 25 Years e Pagani Utopia Roadster, con nuove implementazioni previste su Aston Martin e altri marchi premium. Cyber™ Tyre integra ABS, ESP e ADAS, anticipando situazioni critiche e migliorando sicurezza, comfort ed efficienza, confermando Pirelli come leader dell’innovazione e aprendo la strada alla mobilità del futuro, più connessa e intelligente.

