Tyre Reviews premia Pirelli P Zero Trofeo RS: è il migliore tra i semi-slick stradali

Quando si parla di pneumatici ad altissime prestazioni, oggi la distanza tra strada e pista è sempre meno netta. Ci sono prodotti nati chiaramente per dare il meglio tra i cordoli, ma capaci allo stesso tempo di mantenere l’omologazione per l’uso stradale. È esattamente in questo spazio che si colloca il Pirelli P Zero Trofeo RS, un pneumatico pensato per chi cerca il massimo della performance senza rinunciare alla possibilità di usarlo anche fuori dal circuito. A confermarne il valore è stato un recente confronto realizzato da Tyre Reviews, che ha messo alla prova quattro tra i pneumatici più veloci disponibili tra Europa e Nord America, premiando proprio il modello Pirelli.

Il P Zero Trofeo RS rappresenta il vertice della gamma stradale di Pirell

Il P Zero Trofeo RS rappresenta il punto più alto della proposta stradale Pirelli e porta con sé un bagaglio tecnico che arriva direttamente dal motorsport, ambito in cui il marchio italiano lavora ai massimi livelli da oltre 120 anni. Ma più che un semplice pneumatico estremo, il Trofeo RS sembra voler essere una sintesi ben riuscita tra tecnologia da competizione, precisione di guida e fruibilità reale.

A raccontarlo bene sono anche le impressioni raccolte durante il test. Jonathan Benson, nel corso della prova di handling sull’asciutto, ha spiegato di aver dovuto “ricalibrare i punti di frenata due volte perché il grip era sempre superiore alle aspettative”. Una frase che dice molto di come si sia comportato il pneumatico Pirelli, capace di far segnare il miglior tempo sul giro e di emergere con decisione nel confronto. Dalle prove è emersa soprattutto la facilità con cui il Pirelli P Zero Trofeo RS riesce a sostenere una guida aggressiva ma precisa, con inserimenti rapidi, una traiettoria pulita e una trazione immediata in uscita di curva.

Uno degli aspetti più apprezzati è stato il comportamento dell’avantreno. Il pneumatico ha dato subito una sensazione di fiducia, permettendo di attaccare la curva con maggiore naturalezza e riducendo quella tendenza al sottosterzo che, nella guida al limite, può diventare un fattore decisivo. Non a caso, Benson ha aggiunto: “È stata la prima volta in cui non ho avuto la sensazione di dover gestire continuamente il sottosterzo in curva”. È un commento che racconta bene non solo l’aderenza disponibile, ma anche la qualità del feeling trasmesso al volante.

Molto convincente anche il dato relativo alla frenata su asciutto, ambito in cui il P Zero Trofeo RS ha fatto registrare lo spazio d’arresto più corto tra tutti i pneumatici in prova. Un risultato che rafforza l’idea di un prodotto completo, efficace non solo nel tempo sul giro, ma anche nelle fasi più critiche della guida sportiva.

Tra gli elementi più interessanti emersi dal test c’è poi la costanza di rendimento. Anche quando l’utilizzo si fa intenso, il pneumatico Pirelli riesce a mantenere prestazioni elevate senza cali troppo rapidi, ed è una qualità che chi frequenta i track day conosce bene e apprezza ancora di più. Avere grip è importante, riuscire a conservarlo giro dopo giro lo è ancora di più. Le impressioni positive raccolte da Tyre Reviews trovano conferma anche in un’altra comparativa recente, quella realizzata da Auto Bild Sportscars, dove il Pirelli P Zero Trofeo RS ha chiuso di nuovo al primo posto tra cinque semi-slick omologati per la strada, ottenendo il giudizio di “Esemplare”.

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