Pirelli integra l’IA di Univrses nel sistema Cyber Tyre: partnership al servizio della sicurezza stradale

Pirelli continua a investire nella mobilità del futuro, quella in cui l’auto non è più solo un mezzo di trasporto, ma un sistema capace di raccogliere dati, interpretarli e dialogare con la strada. Il nuovo accordo con Univrses, società svedese specializzata in computer vision e intelligenza artificiale, va proprio in questa direzione. Le tecnologie 3DAI di Univrses entreranno nel sistema Pirelli Cyber Tyre, aiutando i veicoli a diventare più sicuri e più efficienti.

La partnership tra Univrses e Pirelli consentirà di avere veicoli più sicuri e performanti

L’intesa ha anche un peso importante sul piano industriale. Pirelli ha acquisito il 30% di Univrses, mantenendo la possibilità di salire in futuro fino alla maggioranza del capitale. È una scelta che conferma quanto il gruppo italiano stia investendo sul pneumatico intelligente, un componente che non è più visto soltanto come elemento meccanico, ma come una fonte di dati preziosa per le auto connesse e per i software-defined vehicles. La collaborazione unisce i sensori dei pneumatici Pirelli Cyber Tyre e le telecamere di bordo. I dati raccolti vengono analizzati e inviati in tempo reale all’auto e al cloud, mentre l’IA di Univrses interpreta strada, ambiente e infrastrutture.

In questo modo l’auto può diventare molto più di un semplice mezzo di trasporto. Può trasformarsi in una piattaforma mobile capace di raccogliere informazioni sulla strada mentre la percorre. Pneumatici e telecamere potranno lavorare insieme per rilevare condizioni dell’asfalto, buche, segnaletica e altri elementi utili, contribuendo sia alla sicurezza attiva del veicolo sia alla manutenzione delle infrastrutture. Le applicazioni possibili spaziano dai sistemi ADAS alla guida autonoma, fino al monitoraggio continuo della rete viaria.

Pirelli Cyber Tyre viene indicato dall’azienda come il primo sistema integrato al mondo, composto da hardware e software, in grado di raccogliere dati da sensori nei pneumatici e trasformarli in informazioni utili per il veicolo. Questi dati possono aiutare i sistemi di bordo a comprendere meglio il rapporto tra gomma e asfalto, migliorando potenzialmente controllo, stabilità e prestazioni.

La tecnologia di Univrses aggiunge invece la componente visiva e ambientale. La società svedese ha sviluppato 3DAI Engine, un software pensato per conferire ai veicoli capacità di percezione come posizionamento 3D, mappatura tridimensionale e Spatial Deep Learning. A questo si affianca 3DAI, sistema basato su intelligenza artificiale che digitalizza infrastrutture cittadine e stradali analizzando i dati provenienti dai sensori installati sui veicoli, comprese le telecamere.

L’integrazione tra queste tecnologie potrà quindi trasformare i veicoli in strumenti di monitoraggio stradale diffuso. Durante la marcia, l’auto potrà raccogliere indicazioni su buche, dissesti dell’asfalto, segnaletica, condizioni della carreggiata e altri elementi utili per valutare lo stato delle infrastrutture. I dati, una volta elaborati, potranno supportare gli enti gestori nella pianificazione degli interventi, aiutando a impiegare le risorse in modo più efficace.

Un primo progetto concreto è già stato avviato in Italia. Nel 2025 Pirelli e Regione Puglia hanno lanciato un sistema di monitoraggio della rete stradale regionale con l’obiettivo di creare una mappa aggiornata delle condizioni delle infrastrutture. La piattaforma combina i dati raccolti dai pneumatici attraverso Cyber™ Tyre con quelli visivi acquisiti dalle telecamere e interpretati tramite la tecnologia Univrses.

“L’accordo con Univrses potenzia ulteriormente la nostra piattaforma Cyber Tyre, grazie alle avanzate tecnologie di visione artificiale basate sull’IA”, ha dichiarato Andrea Casaluci, Amministratore Delegato di Pirelli. Secondo il manager, “la collaborazione tra Pirelli e Univrses darà un contributo significativo alla trasformazione in atto delle auto in veri e propri software-defined vehicles”.

Sulla stessa linea Jonathan Selbie, CEO di Univrses, che ha sottolineato il ruolo sempre più importante dei dati nella gestione delle infrastrutture. “Il monitoraggio continuo e i dati stanno diventando le nuove fondamenta per la gestione degli asset infrastrutturali”, ha spiegato Selbie, aggiungendo che la tecnologia della società svedese può offrire “potenti capacità analitiche basate su dati affidabili e aggiornati”.

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