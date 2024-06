Ponte sullo Stretto: ecco di quanto si ridurranno i tempi di percorrenza rispetto ad oggi

Si discute sul Ponte sullo Stretto praticamente da sempre, con gli italiani divisi tra chi lo vorrebbe e chi invece ritiene sia un’opera costosa e inutile. Ora che però sembriamo essere vicini all’avvio dei lavori di costruzione di questa mega opera sono in tanti a domandarsi come cambieranno in futuro i tempi di percorrenza sullo stretto una volta che il ponte sarà diventato una realtà.

Tempi di percorrenza dimezzati quando il Ponte sullo Stretto sarà in funzione

A questa risposta ovviamente al momento non si può dare una risposta precisa al 100 per cento ma comunque possiamo provare a fare un po’ di calcoli. A chiarire il tutto sembrerebbe essere un documento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile che nel 2021 aveva provato a fare delle ipotesi in relazione ai tempi di percorrenza una volta che il Ponte sullo Stretto fosse stato finalmente completato.

Attualmente con i traghetti i tempi di percorrenza per attraversare lo stretto vanno da 40 a 60 minuti in base al traffico etc. Con il Ponte sullo Stretto questi tempi sarebbero ridotti a meno della metà. Basterebbero infatti circa 25 minuti per andare dalla Calabria alla Sicilia e viceversa. Nel tempo impiegato per attraversare il ponte viene considerato anche quello che si perde per raggiungerlo dato che con i lavori saranno costruite nuove strade, ponti e raccordi. Questa riduzione è dovuta al venire meno dei tempi morti. Di questa riduzione dei tempi dovrebbe beneficiare anche il trasporto ferroviario che in 30 minuti riuscirebbe ad attraversare lo stretto.

