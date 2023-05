Porsche GT: una storia d’amore tra curve, cordoli e passione [FOTO e VIDEO]

Porsche e Gran Turismo sono due termini legati in modo indissolubile. Per quanto la sigla GT non sia ad utilizzo esclusivo della Cavallina di Zuffenhausen, è indubbio che sulle sue auto abbia trovato una delle applicazioni più affascinanti e ruggenti della storia dell’auto. Una storia che abbiamo potuto riscoprire, nelle sue incarnazioni più recenti, presso il Porsche Experience Center in Franciacorta, provincia di Brescia.

Una storia lunga quanto Porsche

Tra la creazione di Porsche nel 1931 e l’arrivo della prima GT passarono circa 26 anni. La sigla vide infatti il suo debutto nel 1957 grazie alla 356 GS Carrera GT, un gioiellino dotato di un quattro cilindri boxer da 1.966 cc capace di una potenza di 175 CV e di una velocità di punta da 220 km/h. Una vettura prestigiosa, la cui carrozzeria in alluminio era talmente all’avanguardia da risultare moderna e accattivante anche all’occhio moderno, magari approfittando della sua presenza al Museo Porsche di Stoccarda se proprio non troviate qualche collezionista che la porta su strada.

Il valore della sigla GT divenne immediatamente così chiaro, che non passò molto tempo prima che si decidesse di usarlo per impreziosire anche le versioni più “cattive” della produzione. Ecco allora che nel 1964 arrivò la 904 Carrera GTS, dove a Gran Turismo si aggiungeva anche Sport per indicare la propensione più aggressiva del modello. La 904 Carrera GTS è forse una delle vetture più iconiche della produzione della Cavallina, dotata di un motore otto cilindri (ovviamente boxer) da 1.982 cc di cilindrata e una potenza massima di 240 CV, per una velocità di 263 km/h.

L’era moderna

La storia delle Porsche marchiate GT è continuata fino al giorno d’oggi, specializzandosi anche con modelli ancora più elaborati e sportivi come GT3 e GT4. Oggi nel portafoglio della Cavallina troviamo perle come la 718 Cayman, che nella versione GT4 arriva a 420 CV di potenza e con la GT4 RS tocca persino i 500 CV. La regina, però, è sempre lei: la 911, che come GT3 arriva a 510 CV e si mette la corona in testa con una RS fa 525 CV di potenza, 465 Nm di coppia e ben 296 km/h di velocità massima, il tutto con a disposizione un pacchetto Weissach che ne esalta ancora di più forme e prestazioni.

Anche la storia delle GTS, però, è continuata, impreziosendo ancora di più modelli ormai iconici come la Cayenne, la Macan e le stesse Cayman, Boxster, Taycan e 911, creando un vero e proprio anello di congiunzione tra il “mondo normale” (si fa per dire con Porsche) e quello Gran Turismo. Un anello composto da modifiche estetiche e aerodinamiche, ma anche da sedili sportivi, rivestimenti in Alcantara e Race-Tex, strumentazione dedicata e volante sportivo GT. Per comprendere ancora di più cosa significhi GT per Porsche, vi lasciamo alla nostra intervista con Alessandro Baccani, trainer e product expert di Porsche Italia. Uno che di piste e auto potenti se ne intende.

