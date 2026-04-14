Porsche 911 GT3 S/C: la GT3 cabrio da 510 CV con cambio manuale

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Porsche svela la 911 GT3 S/C, modello che allarga la famiglia della 911 GT della Casa di Stoccarda con una nuova variante cabriolet che punta a conquistare gli appassionati della guida più pura. Unendo le sensazioni delle guida a cielo aperto al carattere estremo delle versioni GT, la Porsche 911 GT3 S/C è una sportiva che porta in strada un mix di emozioni, leggerezza e adrenalina, permettendo di godere, anche nella guida “open air”, delle coinvolgente sound del motore boxer aspirato a sei cilindri.

Descritta dal costruttore tedesco come il modello che combina le qualità orientate al piacere di guida che caratterizzano i modelli in serie limitata 911 Speedster e 911 S/T, la nuova Porsche 911 GT3 S/C, che è sostanzialmente la versione cabrio della GT3 Touring, è la prima 911 GT3 con capote completamente automatica. Questo nuovo modello nasce con il chiaro intento di esaltare il piacere di guida e garantire il massimo coinvolgimento di chi siede al volante.

Motore boxer 4.0 da 510 CV e cambio manuale a 6 marce

Sotto il cofano della 911 GT2 S/C c’è il celebre motore boxer aspirato a sei cilindri da 4.0 litri che sviluppa 510 CV di potenza e 450 Nm di coppia massima, abbinato esclusivamente a un cambio manuale a 6 marce (come piace ai puristi) con rapporti corti. Questo powertrain, che promette di dare il meglio di sé quando si guida a tetto aperto, permette alla nuova Porsche cabrio di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 313 km/h.

Il legame con la 911 Speedster e la sua estrema leggerezza

Il richiamo a modelli iconici del recente passato come la Porsche 911 Speedster è esplicito, con la 911 GT3 S/C che si propone con cabrio a due posti pura, pensata per offrire un’esperienza di guida il più autentica possibile. A differenza della Speedster, la 911 GT3 S/C non sarà prodotta in serie limitata, ampliando così l’accessibilità a questo tipo di configurazione.

Esteticamente, la Porsche 911 GT3 S/C riesce a conservare la silhouette della classica 911 pur dovendo rinunciare al tetto fisso, questo anche grazie ad una linea posteriore che non prevede la doppia gobba dietro i sedili, come avviene per la 911 Speedster. Uno degli elementi chiave della nuova sportiva “aperta” è la leggerezza, con la vettura che, grazie all’impiego diffuso di materiali come CFRP e magnesio, ferma il peso complessivo a 1.497 kg, appena 30 kg in più rispetto alla 911 Speedster. Cofano, parafanghi e portiere derivano dalla Porsche 911 S/T, così come numerosi componenti del telaio. Al contenimento del peso complessivo contribuiscono anche i cerchi in magnesio ultraleggero (-9 kg) e l’impianto frenante in carboceramica PCCB, più leggero di oltre 20 kg rispetto a quello in ghisa.

Capote in tela che si apre e chiude in 12 secondi, anche fino a 50 km/h

La novità più significativa è la presenza della capote in tela completamente automatica, una soluzione inedita per una GT3. Realizzata in tessuto con rinforzi in magnesio, la capote vanta una linea che ricrea una curvatura simili a quella della variante coupé. Il meccanismo di apertura e chiusura della capote in tela completa il suo azionamento in 12 secondi, anche in movimento fino a 50 km/h. La vettura dispone anche di frangivento elettrico integrato, azionabile in 2 secondi, che aumenta il comfort della guida open air anche a velocità sostenute.

Abitacolo ricercato e distintivo

Gli interni della Porsche 911 GT3 S/C creano un’ambiente essenziale ma raffinato, con materiali ricercati e finiture sportive che rendono la due posti tedesca una vetture marcatamente distinta da qualsiasi altra 911 Cabrio. A bordo troviamo sedili sportivi Plus di serie ed elementi leggeri in CFRP tra cui tappetini, pannelli porta e maniglie. Un ulteriore opzione prevede, a richiesta, i sedili avvolgenti leggeri con guscio in CFRP, oltre i rivestimenti in pelle traforata per sedili e volante. Nell’abitacolo spiccano poi dettagli esclusivi dall’anima sportiva come il pomello del cambio manuale e il contagiri ruotabile. La strumentazione digitale, grazie alla modalità “Track Screen”, mette in primo piano solo i dati fondamentali facilitandone la lettura quando si guida ad alte velocità.

Pacchetto Street Style e prezzi

La Porsche 911 GT3 S/C prevede anche la possibilità di personalizzazione con il pacchetto opzionale Street Style, sviluppato dalla divisione Exclusive Manufatkur della Casa tedesca, che si caratterizza per colori dedicati, grafiche laterali e accessori particolari, come il box portaoggetti ultraleggero da 80 litri per il vano posteriore. Inoltre agli acquirenti della vettura è riservato anche un cronografo Porsche Design ispirato all’estetica dell’auto.

La Porsche 911 GT3 S/C viene proposta sul mercato italiano, dove è già disponibile in prevendita, ad un prezzo di 280.080 €, mentre il pacchetto Street Style costa 28.645,09 €.

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