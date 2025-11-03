Lancia: Miki Biasion torna al volante sulla Ypsilon HF Rally4 a Tandalò

Miki Biasion è ambasciatore Lancia, nel ritorno ai rally dell’iconico marchio italiano, ma a fine mese si rimetterà anche al volante. Il due volte campione del mondo rally, infatti, guiderà la Lancia Ypsilon HF Rally4 nella Cronoscalata su Terra di Tandalò 2025, in programma dal 21 al 23 novembre. Il pilota non sarà solo in gara, ma parteciperà anche ad altri eventi nel weekend.

Il programma del weekend

Il fine settimana di Tandalò si aprirà venerdì 21 novembre con le verifiche sportive e tecniche, le prove libere e la cerimonia di partenza da Buddusò alle 14:30, seguite dal trasferimento delle vetture verso il Villaggio Tandalò. Sabato mattina inizierà la competizione vera e propria, con lo shakedown e le prime tre prove speciali della Cronoscalata.

La giornata conclusiva sarà domenica 23 novembre e sarà quella decisiva, con le ultime due prove ed il tanto atteso Manscione Finale, che incoronerà il nuovo “Re di Tandalò”, prima della cerimonia di premiazione presso il Villaggio, in una delle cornici più affascinanti della Sardegna.

Non solo la gara

Come dicevamo, Miki Biasion non sarà impegnato solamente al volante, ma parteciperà anche alla presentazione del libro di Marco Giordo “Da Alén a Loeb, Da Ogier a Zanini”, presso la Biblioteca di Buddusò. L’appuntamento è per sabato 22 novembre, alle ore 18.

Il binomio Lancia-Biasion

Miki Biasion ha scritto le più belle pagine della sua carriera al volante della Lancia Delta HF Integrale, con cui ha vinto i titoli iridati nel 1988 e nel 1989, oltre a tanti successi parziali. È diventato, negli ultimi anni, l’ambasciatore del marchio italiano, quando è stato annunciato il ritorno alle corse con la Ypsilon HF Rally4. Nel 2026, Lancia farà il suo storico ritorno nel Mondiale rally, come annunciato nelle scorse settimane, con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale.

