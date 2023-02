Renault Clio E-Tech: la versione full hybrid ha riscontrato un grande successo in Italia

La quinta generazione della Renault Clio rappresenta un’auto che ha reso l’innovazione accessibile ai suoi clienti con equipaggiamenti e prestazioni di alto livello. Questo percorso di democratizzazione della tecnologia è stato confermato con l’introduzione nel 2020 della motorizzazione E-Tech Full Hybrid, una combinazione delle competenze di Renault nei veicoli elettrici e nella Formula 1.

Dal settembre 2020 a dicembre 2022, la Renault Clio E-Tech ha venduto oltre 12.500 unità in Italia. Il 75% delle vendite di questo modello è stato effettuato da clienti privati. Tale successo conferma che il brand francese sta continuando positivamente la sua strategia Renaulution in Italia, con una politica commerciale orientata alla creazione di valore e puntando a una forte crescita delle vendite nei canali più redditizi e nel mercato green.

Alla base c’è la piattaforma modulare CMF-B

L’ultima generazione della Clio è stata sviluppata sulla nuova piattaforma modulare CMF-B, progettata per l’elettrificazione sin dall’inizio. Il sistema di propulsione E-Tech Hybrid proposto da quest’auto condivide le sue basi con quelle della monoposto Alpine F1 e si avvale dell’esperienza di Renault nell’elettrico, sfruttando anche componenti progettati dall’Alleanza.

Questo pianale prevede due motori elettrici, un e-Motor, un High-Voltage Starter Generator, una batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh e una trasmissione multi-mode innovativa senza frizione con innesto a denti. Non dimentichiamoci del nuovo motore benzina da 1,6 litri.

Fino all’80% del tempo viaggia in elettrico in città

Il powertrain elettrico principale garantisce l’avviamento della vettura e la trazione alle ruote in modalità completamente elettrica fino all’80% del tempo di guida in città. La rivoluzionaria combinazione dei motori elettrici e della trasmissione con innesto a denti ottimizza il cambio marce e la gestione dell’energia, migliorando anche il rendimento energetico.

La mancanza di frizione nella trasmissione consente di far partire il motore in modalità full electric senza stressare quello a combustione interna. Inoltre, il motore elettrico principale è responsabile dell’avviamento della Renault Clio E-Tech Hybrid, offrendo anche il vantaggio di una coppia subito disponibile.

La Renault Clio E-Tech è stata progettata per massimizzare l’efficienza energetica attraverso il recupero e la riutilizzo dell’energia. Il sistema di recupero energetico in frenata ricarica la batteria, permettendo alla vettura di funzionare in modalità 100% elettrica senza ricaricare.

La batteria accumula energia durante l’uso termico in modo che possa essere utilizzata in seguito. Con questo sistema ibrido, la Clio E-Tech offre la possibilità di viaggiare in modalità elettrica o termica, emettendo solo 94 g/km di CO2 (WLTP).

Presenta alcuni dettagli di design dedicati

Il look esterno della vettura ibrida si caratterizza per i dettagli in Warm Titanium, come ad esempio la lama F1 sul paraurti anteriore, i profili laterali e posteriori e il logo dei cerchi. Il design esterno della Renault Clio E-Tech Hybrid si contraddistingue per gli inserti in Warm Titanium su vari elementi come la lama F1 sul paraurti anteriore, le modanature laterali e posteriori e i badge dei cerchi.

Il logo della losanga anteriore e posteriore è in nero lucido, così come le lettere che compongono il nome del modello. Il badge E-Tech Hybrid, visibile sul portellone posteriore, identifica questa variante come un’auto elettrificata della gamma Renault. Non manca un elegante sticker con grafica incisiva collocato sulla portiera del conducente, completando il look distintivo della vettura.

L’interno della Renault Clio E-Tech esprime una personalità coerente con il design esterno attraverso dettagli come i sedili con cuciture Warm Titanium e rifiniture decorative dorate sulla plancia e le bocchette dell’aria.

Infine, il volante presenta il logo E della firma E-Tech mentre le soglie sottoporta sono dotate di un design specifico che richiama lo sticker esterno, creando un’atmosfera elegante all’interno della vettura.

