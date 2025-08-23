Renault rafforza il supporto al rugby femminile col programma Give Me 5

Renault incrementa il proprio impegno per l’inclusione sociale attraverso lo sport lanciando una nuova iniziativa nell’ambito del programma Give Me 5 a supporto del rugby femminile.

Il kit GIVEME5

Partner della federazione francese di rugby (FFR) dal 2020, la Casa della Losanga, con il sostegno dell’associazione Rugby Girl Académie, presenta il kit GIVEME5, progetto pensato per incentivare la pratica del rugby femminile nel dipartimento della Senna-Saint-Denis, uno dei territori con il più alto numero di giocatori in Francia.

Il kit, creato in collaborazione con l’artista francese Juliette Nicot e composto da cinque elementi essenziali per la pratica del rugby (maglia, pantaloncini, calze, casco e paradenti), verrà distribuito alle giovani giocatrici durante le sessioni di iniziazione sportiva promosse dai club locali a partire della stagione 2025-2026.

Il supporto delle stelle del rugby francese

Il progetto è sostenuto da tre atlete di spicco del rugby transalpino, originarie della regione di Parigi e oggi protagoniste con la nazionale francese di rugby: Nassira Konde, Madoussou Fall Raclot e Joanna Grisez. Al loro fianco, anche il noto ex rugbista Raphaël Ibanez, testimonial dell’iniziativa.

Arnaud Belloni, Direttore Marketing Mondo di Renault, ha dichiarato: “Puntiamo su partnership forti, degne di nota, che abbiano un senso. Ciò che stiamo costruendo con la Fédération Française de Rugby soddisfa tutti questi requisiti. Lo dimostra il lancio del kit GIVEME5. Una partnership con l’obiettivo ambizioso di sviluppare e dare accesso alla pratica del rugby a tutti, in tutti i territori”.

