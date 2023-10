Stellantis Pro One: svelata la nuova iniziativa dedicata ai veicoli commerciali

Stellantis ha svelato nelle scorse ore Stellantis Pro One, un’ambiziosa iniziativa strategica che mira a consolidare la sua posizione dominante nel mercato dei veicoli commerciali. Puntando a una leadership globale, il gruppo automobilistico italo-francese unisce sei dei suoi marchi più prestigiosi sotto questa nuova ala: Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall.

Jean-Philippe Imparato, a capo dell’unità commerciale di veicoli del colosso europeo, sottolinea che la missione del Pro One è di stare al fianco dei clienti in tutto il mondo, offrendo prodotti e servizi che alimentano la loro crescita. “Il concetto di ‘sei marchi, un’unica forza’ enfatizza la nostra indiscussa leadership, dato che il settore dei veicoli commerciali rappresenta un terzo dei ricavi netti di Stellantis”, ha affermato Imparato.

I benefici di Pro One per i clienti sono molteplici. Dal vasto assortimento di veicoli che spaziano da furgoni a soluzioni di micromobilità, a propulsori elettrificati all’avanguardia, gli utenti possono contare su una gamma di opzioni di trasporto. L’ecosistema connesso offre una soluzione “chiavi in mano” per trasformatori e allestitori, con veicoli dotati delle più recenti tecnologie connesse.

Tra pochi giorni debutterà la nuova gamma di veicoli commerciali

E non finisce qui: il 23 ottobre ci sarà il lancio di una gamma di furgoni completamente rinnovata per ogni brand di Stellantis. Questi nuovi mezzi saranno equipaggiati con motori a zero emissioni di seconda generazione, avanzate soluzioni a idrogeno e caratteristiche di connettività e assistenza alla guida di livello superiore.

Per quanto riguarda il Nord America, ci aspettiamo l’espansione della gamma con furgoni e pick-up elettrificati, tra cui il Ram ProMaster EV e il Ram 1500 REV previsto per il 2025. Pro One, inoltre, si inserisce perfettamente nella visione a lungo termine del colosso italo-francese.

Nel quadro del piano Dare Forward 2030, il gruppo italo-francese ambisce a raddoppiare entro il 2030 i ricavi netti dalla vendita di veicoli commerciali e mira a un mix di vendite di veicoli elettrici del 40%, oltre a generare 5 miliardi di euro di ricavi dai servizi.

Sei pilastri importanti alla base di Pro One

La strategia Pro One si articola in sei pilastri chiave, tra cui l’offerta di una vasta gamma di prodotti, l’impegno per la sostenibilità con soluzioni a zero emissioni, un’esperienza cliente senza soluzione di continuità, un ecosistema digitale innovativo, dei servizi completamente connessi e una presenza produttiva globale con 15 impianti sparsi in Europa, Nord America, Sud America, Medio Oriente e Africa.

Con Qinomic, il gruppo sta esplorando un programma di retrofit, che mira a dare nuova vita ai furgoni a combustione interna attraverso una conversione elettrica sia affidabile che conveniente. Questo programma si basa sull’espansione del gruppo nel campo dell’Economia Circolare.

Con oltre 20.000 punti di contatto globali per vendita e assistenza, il colosso europeo si assicura che ogni interazione con il cliente sia ricca e gratificante. Grazie all’approccio olistico della strategia Pro One, i loro specialisti di prodotto e consulenti sono perfettamente posizionati per orientare i professionisti verso scelte che si adattino alle loro esigenze specifiche. La chiave è fornire soluzioni aziendali personalizzate in base alle aspettative e alle necessità del cliente.

Collaborando con una rete di 400 partner globali in 34 paesi, Stellantis è all’avanguardia nell’interconnettere clienti, rivenditori, produttori e professionisti del settore. Questo network digitale snellisce il processo produttivo, offrendo anche vantaggi come la tecnologia e-Power Take Off (ePTO) per le conversioni elettriche.

Rate this post