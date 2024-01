Surf sul cofano dell’auto: due ragazzi finiscono in ospedale

Nuova pericolosa sfida del sabato sera tra i ragazzi in Italia. Surfare sul cofano dell’auto sta diventando purtroppo un’abitudine sempre più frequenti per i giovani il sabato sera. Nell’ultimo week end si sono registrati due feriti gravi in Veneto e Friuli Venezia-Giulia.

La folle moda di surfare sul cofano delle auto in movimento è costata caro a due giovani

Si tratta di una folle challenge social che sta spopolando sui social ed in particolare su Tik Tok dove sempre più ragazzi postano video con le loro “imprese”. Sabato sera a Cimadolmo, nel Trevigiano, si è verificato l’ultimo incidente. Secondo quanto riferito da testimoni oculari, un giovane di 18 anni proveniente da Ormelle che si trovava insieme a quattro amici, avrebbe deciso di salire sul cofano di una Ford Focus su cui stava viaggiando.

Il giovane sarebbe salito sul cofano della sua auto dove però ha perso l’equilibrio finendo a terra e venendo investito dalla stessa auto rimanendo gravemente ferito. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Altro episodio si è verificato a Campolongo Tapogliano in provincia di Udine nella serata di venerdì. Un giovane di 20 anni è salito sul cofano dell’auto e ha chiesto all’amica al volante di guidare per breve distanza. Tuttavia, è scivolato ed è caduto, colpendo violentemente la testa e finendo nell’ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine. Insomma una moda davvero pericolosa tra i giovani più incoscienti.

