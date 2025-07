Suzuki Rally Cup: il 19 e 20 luglio quinto round al Valli Ossolane

La Suzuki Rally Cup entra nella fase decisiva con il quinto appuntamento stagionale, in programma il 19 e 20 luglio. I partecipanti al monomarca promosso da Suzuki Italia si sfideranno su uno dei percorsi più affascinanti e tecnici del panorama rallistico nazionale: il 61° Rally Valli Ossolane. La gara prevede 87 km di prove speciali su un tracciato complessivo di 380 km, con passaggi spettacolari tra salti, tornanti e tratti cittadini. Le Suzuki Swift Sport Hybrid saranno protagoniste di due intense giornate di gara, in una tappa valida anche per il Trofeo Italiano Rally, che vedrà al via numerosi equipaggi di alto livello.

Giovani e veterani in lotta al Valli Ossolane per la Suzuki Rally Cup

Tutti i protagonisti della Suzuki Rally Cup sono pronti a sfidarsi al Valli Ossolane, tappa fondamentale per la corsa al titolo su strade inedite per molti. Il duello tra Lorenzo Varesco, forte di tre vittorie stagionali, e Jean Claude Vallino, vincitore al Rally Regione Piemonte ma reduce da un ritiro al Due Valli, accenderà la competizione. Varesco guida la classifica con 86 punti, 12 in più del rivale. Occhi puntati anche sugli altri giovani del trofeo: Stefano Vitali, terzo a Verona, Giorgio Basso Corradi in cerca di conferme, Villardi e Barla a caccia di riscatto e Fichera, deciso a concludere finalmente una gara.

Tra le vetture della categoria “Racing Start”, riservata alle auto più vicine ai modelli di serie, si preannuncia una sfida interessante tra Andrea La Cola, leader di categoria, e Roberto Pellè, determinato a rifarsi dopo alcune gare sfortunate. Affiancato da Luca Franceschini, il trentino proverà anche a insidiare le posizioni alte della classifica generale.

Il programma del 61° Rally Valli Ossolane inizierà sabato 19 luglio alle 8:30 con lo shakedown a Trontano. Dalle 16:01 partirà la cerimonia ufficiale a Baveno, mentre alle 17:33 prenderà il via la lunga PS “Cannobina” (23,95 km). Dopo il riordino a Malesco e l’assistenza a Piedimulera, i piloti affronteranno un secondo passaggio notturno sulla stessa prova e, alle 22:10, chiuderanno la giornata con la spettacolare “Druogno”. Domenica 20 luglio si ripartirà alle 7:01, con le prove “Fomarco” e “Crodo”, da ripetere nel pomeriggio, prima del gran finale con la “DomoBianca 365” alle 15:07 e l’arrivo previsto a Domodossola attorno alle 18.

