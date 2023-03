Toyota Aygo X Undercover: la serie ‘modaiola’ da Parigi [FOTO LIVE]

È uno dei momenti clou dell’anno per la moda: dopo la settimana milanese, ora è il turno della Paris Fashion Week 2023. E non è certo una novità il binomio con il mondo auto. Questa volta è stato il turno di Toyota: la casa giapponese ha presentato, nella capitale transalpina, la sua versione speciale e limitata Aygo X Undercover. Un modello con elementi estetici e di design esclusivi, con soli 5.000 esemplari (di cui 1.000 disponibili per l’Italia), realizzato in collaborazione con l’artista Jun Takahashi.

La serie speciale è stata svelata in occasione del party serale parigino di Undercover, il brand creato dall’artista giapponese. Spinta, come nella versione classica (qui la nostra prova approfondita), dal motore 1.0 tre cilindri da 72 cavalli, la Aygo X Undercover sarà pre-ordinabile dal prossimo 13 marzo esclusivamente sul sito ufficiale della casa giapponese per quanto riguarda i primi 250 esemplari.

Le caratteristiche

Ispirata alle filosofie di design di Takahashi, basate sulla rottura degli stereotipi, la Toyota Aygo X Undercover presenta un’esclusiva colorazione grigia, con finitura bi-tono, appositamente sviluppata dalla casa giapponese. Tra gli altri elementi distintivi, troviamo gli inserti Coral Red per gli esclusivi cerchi in lega da 18 pollici.

“È la mia prima esperienza professionale su un’auto. Fondere insieme due elementi o mondi contraddittori, è emozionante per me – le parole dell’artista giapponese, durante la presentazione – e sia i materiali che il modo in cui abbiamo scelto i colori differiscono completamente dalle tipiche collaborazioni con il mondo della moda”. Il risultato sul crossover cittadino del marchio asiatico è così “un design che è molto Undercover, sebbene in armonia con la città”.

Anche l’interno dell’abitacolo propone alcuni elementi distintivi, con i sedili brandizzati, i tappetini con motivo monogram e gli adesivi sul tetto, per mettere in mostra il claim Chaos/Balance. “Il fashion design e il car design hanno molto in comune – le parole di Tadao Mori, capo del design di Toyota Europe – ma Jun ci ha aperto a modi completamente nuovi di guardare al colore e a idee su come esaltare piccoli dettagli quotidiani per creare qualcosa di più interessante e inaspettato”.

Il motore

Come dicevamo, la Toyota Aygo X Undercover mantiene la motorizzazione della versione classica. Il crossover è spinto dal motore 1.0 tre cilindri benzina da 72 cavalli e 93 Nm di coppia massima, a partire da un regime di 4.400 giri al minuto. È possibile scegliere il cambio manuale a cinque marce o automatico a variazione continua a sette rapporti. Per quanto riguarda le prestazioni, l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa 15 secondi e raggiunge poco più di 150 km/h.

Uscita

La versione ‘modaiola’ della Aygo X sarà disponibile in 1.000 esemplari per il mercato italiano, con le prime 250 unità pre-ordinabili solo sul sito ufficiale della casa giapponese tra il 13 marzo ed il 30 aprile. I clienti, versando un acconto rimborsabile di 200 euro, avranno il vantaggio di essere tra i primi a guidare la nuova Aygo X Undercover e potranno accedere ad esclusive formule di acquisto e noleggio. Che verranno annunciate nei prossimi giorni, assieme al prezzo della vettura.

Rate this post