Trofeo Lancia confermato anche nel 2026 dopo il successo ottenuto nel 2025

Il 2025 è stato un anno storico per Lancia nel mondo delle competizioni, segnato dal ritorno ufficiale alle corse e dalla conquista dei titoli Piloti e Costruttori nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici. Una doppia vittoria che ha confermato la solidità del progetto tecnico e sportivo del marchio torinese e rafforzato il suo ruolo all’interno del CIAR.

Dopo il grande successo 2025, Lancia conferma il format del Trofeo

Sulla scia di questo successo, il Trofeo Lancia 2026 promette di tornare sulle strade dei rally italiani con continuità, ambizione e alcune importanti novità. Al centro della scena ci sarà ancora la Lancia Ypsilon, che raddoppia la propria presenza: accanto alla consolidata Ypsilon Rally4 HF debutterà la nuovissima Ypsilon HF Racing Rally6, aprendo le porte a nuovi piloti e rafforzando il legame tra il marchio e le nuove generazioni.

Il Trofeo Lancia conferma tutti i suoi punti di forza: grande visibilità, supporto ai giovani talenti, montepremi tra i più alti del panorama italiano e il fascino del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Le sei gare saranno articolate su cinque eventi, con il Rally Il Ciocco ad aprire il percorso e il Due Valli a segnare il debutto della Rally6.

Il Villaggio Lancia Corse HF resterà il cuore pulsante del monomarca, offrendo assistenza, hospitality e spazi per il pubblico. Confermato il montepremi Rally4, che premia tre categorie (Junior, Master, Expert) e garantisce al Campione Under 35 la possibilità di diventare Pilota Ufficiale Lancia nel 2027.

Tra le novità tecniche, Michelin introdurrà nuovi pneumatici per ottimizzare le prestazioni. La Rally6, vera entry-level, seguirà gli stessi appuntamenti della Rally4, offrendo un percorso ideale per giovani talenti e gentleman driver. Tutti i dettagli saranno svelati al Racing Meeting del 7-8 febbraio alla Fiera di Vicenza, con l’apertura ufficiale delle iscrizioni.

Rate this post