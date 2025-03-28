Vicenza Classic Car Show 2025: inaugurata la kermesse dedicata all’automobilismo storico e sportivo

La seconda edizione del Vicenza Classic Car Show ha preso il via questa mattina, con l’apertura delle porte della Fiera di Vicenza-IEG che hanno accolto gli appassionati di motori e i collezionisti da tutta Italia e non solo che animeranno la tre giorni, che andrà avanti per tutto il week-end, dedicata al meglio dell’automobilismo storico e sportivo.

Questa mattina si è svolta la cerimonia inaugurale, con il simbolico taglio del nastro alla presenza di autorità e rappresentanti del settore, con una serie di iconiche vetture senza tempo a fare da cornice all’evento, come la Ferrari 275 GTB (1966) disegnata da Pininfarina e realizzata da Scaglietti, la Lamborghini Miura P400 S (1969) nata dalla matita di Marcello Gandini della carrozzeria Bertone, e la Maserati Mistral (1966), la prima Maserati della storia battezzata con il nome di un vento.

Il messaggio di Zaia

Al termine dei saluti istituzionali, è arrivato anche il messaggio augurale del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: “Il mio plauso va alla manifestazione, giunta alla seconda edizione, che raccoglie migliaia di appassionati delle moto e auto d’epoca, sportive. Questa è l’occasione per i cultori di ogni età di osservare e ammirare queste vetture, una sorta di spettacolo per gli occhi, un perfetto connubio di ingegno, tecnologia e design. Il settore dell’automotive ha segnato la nostra storia economica e ha influenzato anche la mobilità sociale. Oggi guarda alla sostenibilità in tutti i suoi aspetti, ma i brand iconici del passato continuano ad avere quel fascino che le quattro ruote hanno sempre avuto nell’immaginario collettivo, che vedono nei modelli esposti veri e propri gioielli”.

