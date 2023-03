Waze mostra adesso i punti di ricarica anche in Italia

Importante innovazione per Waze. La famosa app gratuita di navigazione social mostra adesso la posizione di 5.000 punti di ricarica per auto elettriche. Ciò è stato reso possibile grazie alla mappatura realizzata dalla community italiana della App. Sono state oltre 20.000 le segnalazioni effettuate dagli utenti di Waze che hanno consentito all’app di mappare queste 5.000 stazioni di ricarica per auto elettriche.

Waze: la community italiana mappa 5.000 stazioni che adesso sono segnalate dall’app

La maggior parte di questi punti di ricarica mappati da Waze si trovano in Lombardia, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Roma, Firenze, Genova e Bologna sono le città in cui vengono segnalati il maggior numero di punti. Si tratta indubbiamente di una notizia importante specie se si pensa che secondo previsioni nei prossimi 10 anni saranno oltre 7 milioni le auto elettriche presenti nelle strade del nostro paese.

Dario Mancini, Regional Manager Italy and EMEA Emerging Markets ha fatto i complimenti alla community di Waze per l’impegno nel segnalare queste stazioni e per aver dato un grosso contributo alla diffusione della mobilità elettrica aiutando tutti coloro che stanno pensando di acquistare una vettura elettrica. Trovare i punti di ricarica con Waze è facilissimo.

Infatti è sufficiente inserire nella barra di ricerca l’emoji che raffigura una presa di corrente e il gioco è fatto. Inoltre per contribuire ad una maggiore visibilità dei punti di ricarica in questione, Volkswagen ha deciso di sponsorizzare tutte le stazioni presenti nell’app. Gli utenti di Waze possono optare per la nuova ID.3 come puntatore di navigazione.

