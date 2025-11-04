Alfa Romeo cresce a ottobre in Italia: +23% di immatricolazioni grazie ad una gamma sempre più completa

Alfa Romeo chiude il mese di ottobre con risultati in forte crescita: 2.233 immatricolazioni, pari a un aumento del 23% rispetto allo stesso periodo del 2024, e una quota di mercato dell’1,8%, in progresso di 0,4 punti percentuali. Anche il dato cumulato da inizio anno conferma la tendenza positiva: 24.764 unità registrate, +34% rispetto al 2024, e una market share all’1,9%, in rialzo di mezzo punto percentuale.

A trainare il successo di Alfa Romeo è la Junior, che rappresenta quasi la metà delle vendite del marchio con 12.279 immatricolazioni. È già ordinabile la nuova Junior MY 2026, che amplia la gamma con le versioni Sprint e Ti e i pacchetti Sport e Techno. L’offerta spazia dalla Elettrica Veloce da 280 CV alla nuova Ibrida Q4, ora proposta in allestimento Sprint con un posizionamento più accessibile e competitivo.

Ottime prestazioni anche per la Tonale, tra i C-SUV più apprezzati del mercato. Il debutto della Nuova Alfa Romeo Tonale rafforza ulteriormente il modello, che evolve nel design, nella sportività e negli interni, introducendo inedite finiture in pelle rossa o Alcantara bicolore. La gamma è completa, con versioni Tonale, Business, Sprint, Ti, Veloce e l’edizione Milano-Cortina 2026, e motorizzazioni Diesel, Ibrida e Ibrida Plug-in Q4 da 270 CV.

Positive anche le performance di Giulia e Stelvio, che continuano a rappresentare l’essenza della sportività Alfa Romeo, con stile inconfondibile e dinamica di guida di riferimento. I risultati di ottobre confermano la solidità della strategia del marchio e la forza di una gamma capace di coniugare tradizione e innovazione. Con Junior e Tonale come pilastri della nuova generazione, Alfa Romeo guarda al futuro con fiducia e rinnovata ambizione.

