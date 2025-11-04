Alfa Romeo cresce a ottobre in Italia: +23% di immatricolazioni grazie ad una gamma sempre più completa
La crescita di Alfa Romeo prosegue in Italia con 2.233 immatricolazioni nel mese di ottobre
Alfa Romeo
Alfa Romeo chiude il mese di ottobre con risultati in forte crescita: 2.233 immatricolazioni, pari a un aumento del 23% rispetto allo stesso periodo del 2024, e una quota di mercato dell’1,8%, in progresso di 0,4 punti percentuali. Anche il dato cumulato da inizio anno conferma la tendenza positiva: 24.764 unità registrate, +34% rispetto al 2024, e una market share all’1,9%, in rialzo di mezzo punto percentuale.
A trainare il successo di Alfa Romeo è la Junior, che rappresenta quasi la metà delle vendite del marchio con 12.279 immatricolazioni. È già ordinabile la nuova Junior MY 2026, che amplia la gamma con le versioni Sprint e Ti e i pacchetti Sport e Techno. L’offerta spazia dalla Elettrica Veloce da 280 CV alla nuova Ibrida Q4, ora proposta in allestimento Sprint con un posizionamento più accessibile e competitivo.
Ottime prestazioni anche per la Tonale, tra i C-SUV più apprezzati del mercato. Il debutto della Nuova Alfa Romeo Tonale rafforza ulteriormente il modello, che evolve nel design, nella sportività e negli interni, introducendo inedite finiture in pelle rossa o Alcantara bicolore. La gamma è completa, con versioni Tonale, Business, Sprint, Ti, Veloce e l’edizione Milano-Cortina 2026, e motorizzazioni Diesel, Ibrida e Ibrida Plug-in Q4 da 270 CV.
Positive anche le performance di Giulia e Stelvio, che continuano a rappresentare l’essenza della sportività Alfa Romeo, con stile inconfondibile e dinamica di guida di riferimento. I risultati di ottobre confermano la solidità della strategia del marchio e la forza di una gamma capace di coniugare tradizione e innovazione. Con Junior e Tonale come pilastri della nuova generazione, Alfa Romeo guarda al futuro con fiducia e rinnovata ambizione.
