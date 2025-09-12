Alfa Romeo è sponsor di “Tutto Bene Hillclimb”

Alfa Romeo ha partecipato come sponsor alla seconda edizione di “Tutto Bene Hillclimb”, una parata di auto da collezione che richiama appassionati da tutto il mondo in un contesto paesaggistico spettacolare. L’evento si è svolto mercoledì 10 settembre lungo la Strada Borromea, da Gignese fino alla vetta del Mottarone, in provincia di Novara, coinvolgendo circa 80 vetture, tra classiche e moderne, accomunate dal motto “only cool cars allowed”.

Alfa Romeo sostiene l’evento “Tutto Bene Hillclimb”

Tra le protagoniste, Alfa Romeo ha schierato la leggendaria Tipo 33/2 “Periscopica” del 1967, soprannominata “Fléron”, e la Giulia Quadrifoglio, simboli di una passione senza tempo. Organizzata dallo studio Borromeo-Silva e dall’agenzia americana Race Service, la manifestazione valorizza il territorio senza gare cronometrate, promuovendo lo slogan “slow down to go fast”, celebrando il piacere della guida immersi nel paesaggio. La Tipo 33/2, vincitrice della cronoscalata di Fléron, ha segnato il ritorno internazionale del marchio, con successi culminati nei titoli mondiali Marche del 1975 e 1977.

La Tipo 33/2 “Periscopica”, considerata l’antesignana della 33 Stradale, è uno dei capolavori più puri dell’ingegneria Alfa Romeo. Equipaggiata con un motore V8 da 2 litri e 270 CV e un telaio tubolare in lega leggera e magnesio, pesa appena 580 kg, incarnando agilità e potenza sulle strade della Targa Florio, Sebring e Nürburgring. Oggi è custodita dalla Scuderia del Portello, nata ad Arese nel 1982, che preserva le vetture storiche del marchio e le fa gareggiare a eventi prestigiosi come Mille Miglia, Le Mans Classic e Goodwood Festival of Speed, offrendo anche restauro e supporto tecnico.

All’evento sul Lago Maggiore sarà presente anche l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, con il V6 biturbo da oltre 500 CV, resa celebre nel film 6 Underground, pronta a stupire con potenza e design. Alfa Romeo fonde mito e modernità, emozionando ogni appassionato.

