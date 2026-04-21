Audi RS 5 e Audi R26: debutto nazionale alla Milano Design Week 2026

In occasione della Milano Design Week 2026, Audi conferma il proprio ruolo di protagonista culturale e interprete del cambio contemporaneo. Un impegno che la Casa dei Quattro Anelli concretizza portando nel cuore della città di Milano un progetto che proietta ben oltre l’automobile, diventando un concreto spunto di riflessione sul rapporto tra design, tecnologia e benessere quotidiano.

“Origin” per riconnettersi all’essenziale

Centro nevralgico della presenza Audi alla settimana del design è l‘installazione “Origin”, realizzata in collaborazione con Zaha Hadid Architects. Ben oltre la semplice opera artistica, “Origin” è uno spazio immersivo pensato come oasi di benessere e pace, in grado di offrire una pausa rigenerante dal ritmo frenetico della città. Collocata presso Portrait Milano, in Corso Venezia, l’installazione interpreta i principi della nuova filosofia di design Audi, ovvero chiarezza, tecnicità, intelligenza ed emozione, trasformandoli in un’esperienza sensoriale.

L’opera “Origin” si distingue per la sua struttura scultore in continua evoluzione, con luci, riflessi e ombre che cambiano durante le giornata, ridefinendo lo spazio e invitando i visitatori a rallentare. Avvolta da pelle metallica opaca, ispirata ai materiali tecnici come il titanio, l’installazione di Audi dialoga con l’architettura storica milanese, creando un equilibrio tra innovazione e tradizione, e proponendo un ambiente che stimola la contemplazione e la riconnessione con le con l’essenziale.

Anteprima italiana per la nuova RS 5 e per la monoposto di F1 R26

Accanto all’installazione, Audi espone due visioni complementari della performance elettrificata secondo il marchio di Ingolstadt. Da un lato la monoposto R26 dell’Audi Revolut F1 Team che ha segnato il ritorno dei Quattro Anelli nella categoria regina del motorsport, e dall’altro la nuova Audi RS 5, prima ibrida plug-in ad alte prestazioni firmata Audi Sport, pensata per portare l’elettrificazione high-performance nella guida di tutti i giorni.

Con la presenza di quest’anno Audi porta a tredici gli anni consecutivi da protagonista della Design Week, con la Casa dei Quattro Anelli che continua a utilizzare Milano e la caratura internazionale del capoluogo lombardo come piattaforma per esplorare temi chiave come sostenibilità, innovazione e qualità della vita urbano. Commentando l’iniziativa del brand alla Milano Design Week 2026, Massimo Frascella, Chief Creative Officer di Audi AG, afferma: “In un mondo che diventa ogni giorno più frenetico e complesso, il design deve aiutare le persone a filtrare la confusione, a trovare chiarezza e a riconnettersi con ciò che è essenziale”.

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