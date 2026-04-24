Audi protagonista al Salone di Pechino 2026 con E7X, A6L e la nuova strategia cinese

Audi accelera la propria strategia in Cina e sceglie il Salone dell’Automobile di Pechino per mostrare una delle offensive di prodotto più importanti della sua storia nel Paese. Il costruttore tedesco si presenta ad Auto China con un portafoglio ampio, pensato in modo specifico per i clienti cinesi, affiancando ai modelli dei quattro anelli le novità del marchio gemello AUDI, creato per rispondere alle esigenze di un pubblico fortemente orientato alla tecnologia.

Accordo strategico con SAIC per la costituzione di un AUDI Innovation & Technology Center a Shanghai

Il protagonista principale è AUDI E7X, secondo modello full electric del nuovo brand AUDI e primo SUV della gamma. La vettura nasce dalla cooperazione tra Audi e SAIC e rappresenta una sintesi tra ingegneria tedesca e profonda integrazione nell’ecosistema digitale cinese. Dopo la AUDI E5 Sportback, premiata come “China Car of the Year”, la E7X porta il marchio in uno dei segmenti più rilevanti del mercato locale: quello dei SUV elettrici premium, spaziosi, connessi e ad alte prestazioni.

Le dimensioni confermano l’ambizione del modello. Con una lunghezza superiore ai 5 metri e un passo di oltre 3 metri, AUDI E7X punta a offrire un comfort da ammiraglia, senza rinunciare a un’impostazione dinamica. La trazione integrale quattro è abbinata a powertrain da 408 CV o 680 CV, mentre la batteria da 109 kWh promette un’autonomia fino a 750 km secondo il ciclo CLTC. Un dato pensato per rispondere alle aspettative di un pubblico che considera autonomia, prestazioni e tecnologia digitale elementi centrali nella scelta di una vettura elettrica.

La componente software è uno degli aspetti più importanti del progetto. Gran parte delle funzioni di bordo può essere gestita tramite comandi vocali assistiti dall’intelligenza artificiale, una soluzione coerente con la direzione presa dal mercato cinese, dove l’esperienza digitale dell’auto è ormai parte integrante del prodotto. I modelli AUDI nascono infatti sulla Advanced Digitized Platform, sviluppata con SAIC, una base pensata per vetture iper connesse.

La partnership tra Audi e SAIC è destinata ad ampliarsi ulteriormente. Le due aziende hanno siglato un nuovo accordo strategico che includerà anche ricerca e sviluppo, con la creazione a Shanghai di un AUDI Innovation & Technology Center. Da questa collaborazione nasceranno quattro ulteriori modelli AUDI basati sulla nuova generazione della Advanced Digitized Platform. Dopo la E5 Sportback e la E7X, un terzo modello AUDI è già previsto per il 2027.

Accanto al marchio gemello AUDI, anche i quattro anelli rafforzano la propria presenza in Cina. Grazie alla collaborazione con FAW, Audi amplia la gamma elettrica basata sulla piattaforma PPE con la nuova Audi A6L e-tron, versione a passo lungo della A6 e-tron. L’interasse cresce di 13,2 cm e consente di integrare una batteria da 107 kWh, con autonomia dichiarata fino a 815 km CLTC. Il modello sarà prodotto nello stabilimento Audi FAW NEV Company di Changchun, insieme ad Audi Q6L e-tron e Q6L Sportback e-tron.

La strategia non riguarda però soltanto l’elettrico. Audi amplia anche l’offerta termica con la nuova Audi A6L, basata sulla piattaforma PPC e caratterizzata da un passo più lungo di 14 cm rispetto alla versione globale. Tra le dotazioni figurano sospensioni pneumatiche adattive e sterzo integrale, soluzioni pensate per aumentare comfort e raffinatezza dinamica, due aspetti molto apprezzati dal pubblico cinese nel segmento delle berline premium.

Audi ha superato la soglia dei 10 milioni di clienti in Cina, un risultato che conferma il peso strategico del Paese per il marchio. La nuova offensiva presentata a Pechino mostra un approccio sempre più localizzato: prodotti sviluppati con partner cinesi, tecnologie digitali specifiche e sistemi di assistenza alla guida avanzati, tra cui soluzioni di Livello 2++ per i modelli PPE e PPC.

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