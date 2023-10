Audi RS 6 Avant performance 2023: l’incarnazione di potenza e versatilità nella PROVA SU STRADA

L’Audi RS 6 Avant di quarta generazione è il modello di riferimento per la sua versatilità e le sue diverse sfaccettature. Per molti, è l’auto perfetta: comoda, capiente e adatta alle famiglie, ma anche capace di diventare una potente auto sportiva quando serve. Ora c’è l’upgrade che aggiunge al suo nome la parola “performance“, sinonimo di un miglioramento a tutto tondo della vettura e di una leggera iniezione di potenza.

Estetica e design

L’Audi RS 6 Avant performance, che ha carreggiate più larghe di 40 mm rispetto all’Audi A6 Avant, si distingue per l’adozione di serie dei fari Audi Matrix HD LED con spot laser, che possono raddoppiare la portata dei fari abbaglianti, e per la proiezione a terra, all’apertura delle porte, della scritta “RS performance” al posto del tradizionale logo Audi Sport.

Interni e abitacolo

L’Audi RS 6 Avant performance è dotata di un sistema di infotainment Mmi di ultima generazione e di un cruscotto virtuale Audi, per un’esperienza di guida innovativa. Puoi inoltre personalizzare gli interni con pacchetti speciali che presentano dettagli RS rossi e blu, per dare un tocco di sportività ed eleganza all’abitacolo. Gli inserti in carbonio, infine, arricchiscono l’ambiente interno dell’auto con raffinatezza e modernità.

Il motore

Grazie ai due turbocompressori twin scroll con una portata più elevata e alla pressione di sovralimentazione aumentata da 2,4 a 2,6 bar, il potente V8 4.0 TFSI biturbo, dotato delle tecnologie mild-hybrid a 48 Volt e cylinder on demand per migliorare l’efficienza, sviluppa 30 CV e 50 Nm in più rispetto ad Audi RS 6 Avant.

La potenza massima dell’icona RS sale così da 600 a 630 CV e la coppia da 800 a 850 Nm. Audi RS 6 Avant performance accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, migliorando di 2 decimi il tempo della vettura da cui deriva, e raggiunge la velocità massima di 305 km/h. A queste prestazioni contribuisce anche l’ottimizzazione del software motore.

La prova su strada

Il cambio automatico tiptronic a otto rapporti, con innesti più rapidi grazie all’elettronica avanzata, insieme alla trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale autobloccante, rendono l’Audi RS 6 Avant leggera e veloce nella distribuzione della coppia. In condizioni normali di guida, la coppia viene ripartita con un rapporto del 40% all’avantreno e del 60% al retrotreno. In caso di perdita di aderenza, la maggior parte della spinta viene trasferita all’asse che garantisce una trazione superiore, fino al 70% all’avantreno e all’85% al retrotreno.

Il reparto trasmissione è completato dal differenziale posteriore sportivo di serie, che attivamente distribuisce la coppia tra le ruote dello stesso asse, migliorando la stabilità e l’agilità della vettura. Questo si traduce in una certa agilità nel misto stretto e nel guidato.

Il peso totale dell’auto è stato ridotto a 2.075 chilogrammi (senza conducente). Inoltre, la vettura è dotata di serie dello sterzo integrale dinamico con la possibilità di avere il retroreno sterzante che contribuisce all’agilità a basse velocità e alla stabilità ad alta velocità. Come alternativa alle sospensioni pneumatiche adattive RS di serie, è disponibile l’assetto sportivo RS plus con Dynamic Ride Control (DRC), che compensa il rollio e il beccheggio grazie a un sistema idraulico integrato.

Con il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select, il conducente può cambiare il comportamento della vettura. Ci sono sei programmi disponibili: comfort, auto, dynamic, efficiency e le modalità specifiche RS, chiamate RS1 ed RS2, che possono essere attivate direttamente con il tasto “RS MODE” sul volante. Audi drive select influisce anche sul suono del motore, reso ancora più coinvolgente dai rivestimenti insonorizzanti sottili nella zona del motore e del retrotreno.

La frenata è molto potente grazie ai freni carboceramici, disponibili su richiesta. Questi freni utilizzano dischi anteriori da 440 mm di diametro con pinze a 10 pistoncini e dischi posteriori da 370 mm. La configurazione riduce il peso complessivo del sistema frenante di 34 kg rispetto ai dischi in acciaio. Le nuove ruote da 22 pollici a 5 razze a Y, derivanti dal mondo delle corse, non solo favoriscono il raffreddamento dei freni, ma sono anche più leggere di 20 kg rispetto ai cerchi in lega convenzionali delle stesse dimensioni.

Tutto è perfetto? Sfortunatamente no, c’è un ritardo di potenza tra i 1.000 e i 2.000 giri motore, dove anche selezionando la modalità più sportiva sembra che l’acceleratore si addormenti improvvisamente per poi restituire tutta la potenza della coppia oltre i 2.000 giri. Un ‘inconveniente‘ che si avverte sulla guida sportiva nei tornanti di montagna in uscita dalle curve più anguste. Peccato.

Prezzi e disponibilità

La potente Audi RS 6 Avant Performance è già disponibile con un prezzo di listino a partire da 148.900 euro.

Caratteristiche tecniche

Carrozzeria:-Avant

Propulsore: -V8 4.0 TFSI biturbo 630 CV (+30 CV vs RS 6 Avant) 850 Nm (+50 Nm vs RS 6 Avant) Sistemi mild-hybrid (MHEV) a 48 Volt e cylinder on demand (COD) per lo spegnimento di quattro degli otto cilindri

Prestazioni: -0-100 km/h in 3,4 secondi (-0,2” vs RS 6 Avant) Velocità massima sino a 305 km/h

Drivetrain: -Trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale autobloccante (più leggero e compatto vs RS 6 Avant)

-Differenziale posteriore sportivo di serie -Cambio tiptronic a 8 rapporti (innesti più rapidi vs RS 6 Avant)

-Sterzo integrale dinamico di serie

-Sospensioni pneumatiche adattive RS di serie

-A richiesta, assetto sportivo RS plus con Dynamic Ride Control (DRC) per la compensazione idraulica del rollio e del beccheggio

-Freni carboceramici con pinze anteriori a 10 pistoncini

-Peso a vuoto 2.075 kg: -25 kg vs RS 6 Avant

Lancio commerciale: -Settembre 2023

Prezzi: -Da 148.900 euro

Rate this post