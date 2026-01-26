Audi RS e-tron GT Performance: Bagnaia e Marquez si divertono sulle neve di Madonna di Campiglio [VIDEO]

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Nel suggestivo scenario innevato di Madonna di Campiglio, località dolomitica in Trentino legata al brand Audi da una lunga partnership attiva da oltre 12 anni, si è svolta la quarta edizione di “Campioni in pista“, l’evento firmato Ducati (premium brand del Gruppo Audi) per la presentazione del Ducati Lenovo Team e della nuova stagione del Campionato Mondiale MotoGP 2026.

La prestazioni di 925 CV “elettrici” ammaliano i piloti Ducati Corse

L’occasione è stata ghiotta per sottolineare la vocazione sportiva che accomuna i due marchi del Gruppi Audi, con la Granturismo elettrica Audi RS e-tron GT Performance, che con i suoi 925 CV è l’auto di serie più potente mai realizzata dai Quattro Anelli, che ha accolto a bordo due driver d’eccezioni. Per saggiare le prestazioni da brivido della RS e-tron GT Performance, capace di uno scatto 0-100 km/h in 2,5 secondi grazie alla trazione integrale quattro elettrica, si sono alternati al volante i piloti Ducati Francesco Bagnaia e Marc Marquez, affiancati da Dindo Capello, ambassador Audi Sport e tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans.

Bagnaia e Marquez si divertono derapando sulla neve

Seguendo i consigli di Capello su come sfruttare al meglio l’handling della vettura su ghiaccio, i due piloti della Casa di Borgo Panigale, come raccontato nel video qui sopra rilasciato dal marchio tedesco, hanno potuto apprezzare in prima persona le caratteristiche distintive della GT elettrica di Audi tra cui la marcata rigidità torsionale, la ripartizione dei pesi perfettamente bilanciata (50:50 tra avantreno e retrotreno), il baricentro fortemente ribassato (inferiore anche alla supercar Audi R8), lo sterzo integrale e le sospensioni attive.

