Lancia Ypsilon Rally4 HF: spettacolo e colpi di scena al Rally di Roma Capitale

Dalle strade storiche del Colosseo ai tornanti immersi nei paesaggi montani del Lazio, il Trofeo Lancia ha vissuto un altro emozionante capitolo con il terzo round della stagione, nel suggestivo contesto del Rally di Roma Capitale, valido sia per l’ERC che per il CIAR. Ben 18 equipaggi hanno preso parte alla competizione monomarca, tra cui 12 giovani Under35 in corsa per un futuro posto nel team ufficiale Lancia del FIA ERC 2026.

Il Trofeo Lancia accende il cuore del Rally di Roma Capitale

L’evento ha ospitato due prove valide per il Trofeo Lancia: una tra venerdì e sabato, l’altra nella giornata di domenica. A dominare il weekend sono stati Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, vincitori delle Gare 3 e 4 e protagonisti anche a livello europeo con un podio ERC4, un secondo posto nel CIAR 2RM e il successo tra i Master. La sfida è stata intensa fino all’ultimo chilometro, con Andrea Mazzocchi e Giorgio Cogni a contendersi il podio con grande determinazione.

La categoria Junior ha visto il successo di Nicolò Ardizzone e Valentina Pasini, protagonisti di un duello entusiasmante con Gabriel Di Pietro, rallentato sul finale da una foratura che ha compromesso anche la sua posizione assoluta. Tra gli Expert, vittoria di Dariusz Polonski, seguito da Emanuele Fiore – ora leader della categoria – e Pierluigi Maurino.

Domenica, con classifica azzerata, Gianandrea Pisani ha nuovamente dominato sin dalle prime prove, mentre dietro di lui si è accesa una battaglia serrata per la seconda piazza, con Cogni, Mazzocchi, De Antoni e Di Pietro racchiusi in soli 6 secondi. Pisani ha primeggiato anche tra i Master, dove Polonski ha centrato una nuova vittoria. Con oltre 90 Ypsilon Rally4 HF vendute in pochi mesi, la vettura ha confermato prestazioni brillanti e affidabilità. A Fiuggi, il Villaggio Lancia Corse HF ha accolto appassionati e famiglie, offrendo un’esperienza coinvolgente tra storia, futuro e modelli iconici.

Rate this post