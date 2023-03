Auto storiche: pronto un tavolo tecnico per la circolazione a Roma

La circolazione delle auto storiche a Roma è sempre un tema piuttosto caldo, ma arrivano notizie incoraggianti per i possessori di questi veicoli. Verrà aperto un tavolo tecnico in Campidoglio, infatti, per discutere di possibili deroghe alla circolazione all’interno della zona a traffico limitato della fascia verde.

Il limite attuale

L’ordinanza sindacale, infatti, vieta la circolazione a Roma, ai mezzi più inquinanti, in quella zona, fino al 30 giugno. Il documento firmato dal sindaco Roberto Gualtieri è in vigore dal primo marzo scorso ed impone limitazioni per le automobili a benzina fino a Euro 2, a gasolio fino a Euro 3 e per le moto fino a Euro 1.

L’area in cui è vietato circolare, dal lunedì al sabato, confina con l’anello ferroviario e con il Grande Raccordo Anulare a nord est della città, tra via Flaminia e via Salaria, e a sud, tra via Ardeatina e via Appia Nuova.

La richiesta dell’ASI

L’ASI, già nei mesi scorsi, ha chiesto la deroga per le auto storiche, presentando anche un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l’annullamento dei decreti e delle delibere della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Lo scorso 15 marzo c’è stato un incontro tra il presidente della Commissione Mobilità di Roma, Giovanni Zannola, l’ASI e gli esponenti degli altri Enti Certificatori come la FMI ed i Registri Alfa Romeo, Fiat e Lancia. Da questo incontro, è stato deciso di aprire un tavolo tecnico per cercare di sbloccare la situazione.

