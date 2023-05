Autostrada a 150 km/h: “Stiamo valutando per i tratti più larghi”

L’aumento dei limiti di velocità in alcune tratte in autostrada è un cavallo di battaglia di Matteo Salvini da un po’ di anni. Ora che è diventato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il leader della Lega sta provando a rendere pratica la sua idea: “Stiamo valutando, sulla base dei dati – le sue parole nel corso della presentazione del prossimo Gp di Imola di Formula 1 – la possibilità di elevare a 150 km/h la velocità massima nei tratti autostradali più larghi e con minor tasso di incidentalità”.

”Seguiamo il modello tedesco”

Il vicepremier sta studiando il nuovo Codice della Strada, con lo scopo di presentarlo entro la fine di quest’anno, ed anche questo possibile aumento del limite di velocità è uno dei punti su cui si sta lavorando: “Ci sono tratte autostradali ampie dove sul modello tedesco si potrebbe pensare anche di aumentare i limiti di velocità, visto il basso tasso di incidentalità – ha proseguito Salvini – La stragrande maggioranza dei morti non sono più su autostrada ma sono sulle strade extraurbane”.

Dove si potrebbe intervenire

L’aumento del limite a 150 km/h non interesserebbe l’intera rete autostradale italiana, ma solamente alcune tratte. Circa un quarto degli oltre 7.000 chilometri di autostrade nel nostro Paese, secondo uno studio effettuato quattro anni fa. In particolare, si parlava di alcune tratte dell’A1 Milano-Napoli, dell’A4 Milano-Brescia, della A14 Bologna-Taranto, della A8 Milano-Varese e della A26 tra Piemonte e Liguria. Si tratta, comunque, solamente di ipotesi, almeno per il momento.

Rate this post