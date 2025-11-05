Hyundai Tucson Dark Line: arriva il nuovo allestimento dal look sofisticato

Hyundai allarga la gamma di Tucson con l’introduzione dell’allestimento Dark Line, versione realizzata in esclusiva per il mercato italiano che esalta l’identità stilistica del SUV best-seller del marchio, attraverso una caratterizzazione estetica di forte impatto visivo, che esalta la sofisticatezza e l’eleganza delle forme di Tucson.

Look sofisticato con dettagli neri

La Hyundai Tucson Dark Line, che si posiziona tra la versione d’ingresso XTech e l’allestimento Business, si distingue per un design esterno reso più raffinato da cerchi in lega Glossy Grey da 17 pollici, griglia anteriore cromata nera con logo Hyundai nero, tetto nero a contrasto abbinato alle barre longitudinali e specchietti laterali in tinta nera. A ciò si aggiungono i vetri posteriori oscurati, i fanali full LED con firma luminosa orizzontale e i badge Dark Line dedicati che rendono l’allestimento immediatamente riconoscibile. Gli interni, completamente neri, completano la personalizzazione estetica con finiture e tappetini specifici per questa versione.

Equipaggiamento di serie completo

La Hyundai Tucson Dark Line propone una dotazione di serie completa che prevede: fari anteriori full LED, strumentazione digitale da 12,3 pollici, infotainment con navigazione touch da 12,3 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto via wireless, servizi telematici Bluelink, climatizzatore automatico bi-zona, sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare elettrico, Smart Key con pulsante d’avviamento Start Button, sensori di parcheggio anteriori e posteriore con retrocamera. Sul fronte dei sistemi di sicurezza e assistenza alla guida troviamo la suite Hyundai SmartSense che comprende il Forward Collision-Avoidance Assist, il Lane Following Assist, lo Smart Cruise control (solo per versioni DCT e AT), il Blind Spot Collision-Avoidance Assist, l’Intelligent Speed Limit Assist e il Driver Attention Warning.

Listino e offerta di lancio

La Tucson Dark Line è disponibile con le motorizzazioni 1.6 T-GDi benzina da 150 CV, sia con cambio manuale a 6 rapporti che con l’automatico a doppia frizione a 7 marce, e con il powertrain full hybrid 1.6 da 239 CV. I prezzi di listino alla Hyundai Tucson Dark Line partono da 34.900 € per la versione 1.6 T-GDi da 150 CV con cambio manuale e arrivano fino ai 39.000 € della full hybrid 1.6 da 239 CV.

Grazie all’offerta di lancio e al finanziamento Hyundai Plus, la Tucson Dark Line 1.6 T-GDi 2WD MT è offerta a 29.900 €, con un vantaggio cliente di 5.000 €, per una formula che prevede: anticipo di 6.370 €, 35 rate mensili da 209 € e la possibilità per il cliente, al termine dei tre anni, di restituire la vettura o acquistarla, con un valore futuro garantito di 18.497 €.

Rate this post