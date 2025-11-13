BYD Sealion 7 Inter Edition: la serie limitata in 250 unità riservate ai tifosi nerazzurri [FOTO]

Ha esterni black metallizzato e dettagli interni a tema Inter

di Gaetano Scavuzzo13 Novembre, 2025

BYD Sealion 7 Inter Edition

Dopo aver consegnato la flotta riservata ai calciatori dell’Inter, BYD mostra le caratteristiche della Sealion 7 Inter Edition, l’esclusiva serie limitata realizzata nell’ambito della collaborazione tra il Gruppo automobilistico cinese e il club nerazzurro. Rappresentando un unicum nel panorama della partnership automobilistiche, la BYD Sealion 7 Inter Edition nasce per celebrare la passione per la squadra nerazzurra in tutto il mondo ed il connubio tra innovazione tecnologica e design distintivo.

Edizione speciale che può essere acquistata dai tifosi

A rendere la BYD Sealion 7 Inter Edition ancora più speciale è il fatto che venga resa disponibile sul mercato. Si tratta infatti delle prima volta che una partnership di questa portata porta alla creazione di un edizione speciale disponibile per i tifosi, segnando un passo avanti nell’evoluzione delle collaborazione tra brand automobilistici e realtà sportive.

BYD Sealion 7 Inter Edition

Le caratteristiche

La BYD Sealion 7 Inter Edition, che viene proposta in soli 250 esemplari, esprime il tifo per la squadra di Chivu con una carrozzeria Black metallizzato, interni Full Black, dettagli blu Inter e grafica dedicata all’accensione dell’infotainment che ne esaltano l’identità sportiva. La Sealion 7, modello ammiraglia della gamma BYD, offre una dotazione tecnologica avanzata che permette di ottenere un SUV elettrico in grado di garantire prestazioni elevate, autonomia estesa e comfort premium, con la possibilità di optare per le versioni Comfort a trazione posteriore e Excellence a trazione integrale.

Offerta speciale per i Soci Inter Club

Ad alzare ulteriormente il livello di esclusività della BYD Sealion 7 Inter Edition è la modalità di acquisto: la vettura verrà proposta con un’offerta speciale riservata ai Soci Inter Club, a testimonianza del forte legame tra BYD e i tifosi nerazzurri.

Foto: BYD Sealion 7 Inter Edition

  • BYD Sealion 7 Inter Edition - 1
  • BYD Sealion 7 Inter Edition - 2
  • BYD Sealion 7 Inter Edition - 3
  • BYD Sealion 7 Inter Edition - 4
  • BYD Sealion 7 Inter Edition - 5
