Mercedes-AMG SL 63: il restyling della sportiva è su strada [FOTO SPIA]

Novità estetiche e nei contenuti, potrebbe arrivare nel 2026

di Fabio Cavagnera13 Novembre, 2025

Mercedes AMG SL

L’iconica Mercedes-AMG SL ha compiuto 70 anni nel 2022 ed è stata celebrata con una sportiva in chiave moderna, che abbiamo anche provato sulle strade di St.Moritz. Ora il marchio della Stella, un po’ a sorpresa, sta lavorando al restyling di questa vettura. Che non sembrava nei pensieri della casa tedesca, invece, sembra si appresti ad arrivare, nel corso dei prossimi mesi.

Le novità

Infatti, il nostro fotografo ha pizzicato il prototipo, nei pressi del circuito tedesco del Nurburgring, con alcune coperture su alcune zone della vettura. La nuova AMG SL proporrà novità estetiche soprattutto nel frontale, ma ci attendiamo qualche aggiornamento anche nel posteriore.

Il restyling toccherà anche gli interni. Mantenendo il lusso e la sportività del modello tedesco, ci saranno alcuni nuovi elementi di design e, soprattutto, un passo avanti dal punto di vista tecnologico, sia per quanto riguarda l’infotainment che nei sistemi di assistenza alla guida.

Mercedes-AMG SL 63: il restyling della sportiva è su strada

Il motore

Non è ancora chiaro, invece, se AMG deciderà di dare qualche cavallo in più alla vettura, rispetto ai 585 cavalli del modello attualmente sul mercato. Non è certo un punto debole e, di conseguenza, potrebbe anche restare la stessa motorizzazione, ma ci sono concorrenti, soprattutto elettriche, che puntano al migliaio di cavalli. Quindi non è da escludere un upgrade in questo campo.

Uscita

Non ci sono ancora indicazioni sulla data di uscita di questo aggiornamento, ma si può ipotizzare un arrivo nel corso del 2026, trattandosi di un restyling e non di una nuova generazione. Ma attendiamo le conferme.

Foto: Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025

  • Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 - 1
  • Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 - 2
  • Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 - 3
  • Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 - 4
  • Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 - 5
  • Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 - 6
  • Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 - 7
  • Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 - 8
  • Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 - 9
  • Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 - 10
  • Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 - 11
  • Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 - 12
  • Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 - 13
  • Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 - 14
  • Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 - 15
